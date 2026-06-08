LPN ส่งแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” ช่วยลูกค้าอยู่ก่อน ผ่อนทีหลัง

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เดินเกมดันแนวทางช่วยบริหารภาระการเงินผู้บริโภค หลังภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ และระมัดระวังการก่อหนี้ระยะยาวมากขึ้น ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” ชูแนวคิด “อยู่ก่อน ผ่อนทีหลัง” หวังช่วยลูกค้าสามารถเริ่มต้นมีบ้านได้ง่ายขึ้น ลดภาระทางการเงินในช่วงเริ่มต้น ครอบคลุมโครงการพร้อมอยู่ 21 โครงการคุณภาพ
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยมีแนวโน้มชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น จากแรงกดดันเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการก่อหนี้ใหม่ โดยเฉพาะการผ่อนชำระระยะยาวอย่างสินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกันเกณฑ์การตัดสินใจซื้อกลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์บนทำเลที่มีศักยภาพ รวมถึงมองความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวมากขึ้น ทำให้รูปแบบการนำเสนอที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องปรับจากการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว ไปสู่การช่วยบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างไร้กังวล
ล่าสุด LPN มองเห็นถึงสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว จึงได้ส่งแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” ซึ่งนับเป็น Financial Solution ที่เน้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของการมีที่อยู่อาศัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ก่อนภายใต้การสนับสนุนภาระผ่อนชำระบางส่วนตามเงื่อนไขของบริษัท ในระยะเวลาสูงสุด 5 ปี โดยแนวทางนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันด้านกระแสเงินสดในช่วงเริ่มต้นของคนอยากมีบ้าน และช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งแคมเปญดังกล่าวครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่จำนวน 21 โครงการคุณภาพ ทั้งคอนโดมิเนียมใกล้ระบบขนส่งมวลชน ทาวน์โฮมสำหรับครอบครัวเริ่มต้น และบ้านแฝด/บ้านเดี่ยวในระดับราคาที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถเข้าชมรายชื่อโครงการต่างๆ ได้ที่ https://www.lpn.co.th/stop-installment/index.php
“แคมเปญ ‘พักหนี้ที่ LPN’ เราตั้งใจช่วยให้การเริ่มต้นมีบ้านเป็นเรื่องที่สบายใจขึ้น ไม่ต้องหนักตั้งแต่ก้าวแรก ลูกค้าสามารถค่อย ๆ เริ่มต้นได้แบบไม่กดดัน โดยออกแบบทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงแรกให้เหมาะกับกำลังซื้อที่อยู่อาศัยของแต่ละคนจริง ๆ มากกว่าการเน้นส่วนลดหรือของแถมแบบเดิม เพราะเราอยากให้ทุกคนมีบ้านได้อย่างสบายใจ ใช้ชีวิตได้คล่องตัว” นางสาวดารณี กล่าว
นอกจากการช่วยบริหารภาระการผ่อนชำระโดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ก่อนในระยะเวลาสูงสุด 5 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) ภายใต้แคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” แล้ว LPN ยังมอบของแถมเพิ่มเติมอีกมากมาย อาทิ ฟรีเฟอร์นิเจอร์, ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า, ฟรีค่าโอนและจดจำนอง, ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และฟรีโซลาร์เซลล์* (เฉพาะบางโครงการ) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก้อนแรกของผู้ซื้อให้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในสังคมที่น่าอยู่ได้ง่ายขึ้น
สำหรับแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2569 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ เว็บไซต์ www.lpn.co.th โทร 02 689 6888, Line OA : @LPNdev และ FB: LPN Connect