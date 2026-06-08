UNIX ประเมินผลงาน Q2 แนวโน้มสดใส

"ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี" ประเมินผลงานไตรมาส 2/2569 แนวโน้มสดใส จากความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าหลักที่ยังอยู่ในระดับดี พร้อมเร่งลงทุนเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะที่เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Film for Flexible Packaging และพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้ 100% รองรับเทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเติบโตทั่วโลก
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/2569 ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับการบริหารต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าลงทุนในเครื่องจักรกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดของเสีย เพิ่มความแม่นยำในการผลิต และรองรับการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
“สำหรับทิศทางในช่วงที่เหลือของปี บริษัทมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนในเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ของภาครัฐ อาจส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มร้านอาหาร ตลาดสด และร้านค้ารายย่อย ปัจจัยสนับสนุนทั้งสองด้านจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป” นายโสฬส กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการต่อยอดธุรกิจ Film for Flexible Packaging ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มสัดส่วนสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value-added Products) เพื่อยกระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต
ในด้านความยั่งยืน บริษัทเดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% (Ready to Recycle) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
“เราเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวโน้มของอุตสาหกรรม แต่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะช่วยสร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของ UNIX ในอนาคต” นายโสฬส กล่าวในที่สุด
อนึ่ง ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 63.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.60% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 49.01 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 779.76 ล้านบาท