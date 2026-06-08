"สิงห์ เอสเตท" เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 4.60–4.80% ต่อปี ทชูฐานรายได้แข็งแกร่ง

สิงห์ เอสเตท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 ชุด อายุ 3 ปี 3 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย [4.60 – 4.80]% ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ “BBB” แนวโน้ม “Stable” ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
ภายหลังจากหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนในการเสนอขายครั้งที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” เตรียมพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้จะมีอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย [4.60 – 4.80]% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายรอประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade โดยทริสเรทติ้ง ระบุว่าอันดับเครดิตสะท้อนถึงสินทรัพย์โรงแรมที่มีคุณภาพดีของบริษัท รวมถึงแบรนด์ธุรกิจที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาด และรายได้ประจำจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ‘S’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เตรียมเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอีกครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 3,263 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจรายได้ประจำอย่างธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ากว่า 90% สะท้อนความต่อเนื่องของรายได้ กำไร และกระแสเงินสดที่มั่นคงของธุรกิจเหล่านี้
ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 โดยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการบริหารจัดการธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ หุ้นกู้ สิงห์ เอสเตท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือ ชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th
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