กสิกรฯ มอง SET สัปดาห์นี้ 1,550-1,625 จุด จับตาสถานการณ์ ตอ.กลาง-Fund Flow

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า สัปดาห์นี้ (8-12 มิ.ย.2569) ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,560 และ 1,550 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,610 และ 1,625 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพ.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 และดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพ.ค.ของญี่ปุ่น ข้อมูลเศรษฐกิจเดือนพ.ค.ของจีน อาทิ ตัวเลขส่งออก ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิต ตลอดจนการประชุม ECB
ในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,582.60 จุด เพิ่มขึ้น 0.91% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 83,569.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.44% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.98% มาปิดที่ระดับ 216.30 จุด