KBANK มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.30-33.00 เกาะติดสถานการณ์ ตอ.กลาง

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 มิ.ย.2569 ที่ระดับ 32.30-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์มุมมองผู้บริโภค ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค(เบื้องต้น) เดือนมิ.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB (ซึ่งถูกคาดการณ์ว่า จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ) และข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพ.ค. อาทิ การส่งออก ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (29พ.ค.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย.2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยที่ 5,767 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 4,553 ล้านบาท