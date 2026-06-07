เช็ก 12 หุ้นบิ๊กแคปใหญ่สุด 12 กลุ่มอุตฯ DELTA-SCC จ่าฝูงบวกแรงสุดปี 69

ปี 2569 ตลาดหุ้นไทยกลับมาลุ้นด่าน 1,600 จุดอีกครั้งในรอบหลายปี นับเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของหุ้นบลูชิพไทย หลังเผชิญแรงขายในช่วงหลายปีก่อนเริ่มคลี่คลาย และเม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน วันนี้าไปสำรวจหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทย เรียงจาก Market Cap มากไปหาน้อย โดย DELTA-SCC บวกแรงสุดปี 69
1.DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Market Cap 4,278,518.94 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +98.27%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.11%,รอบ1เดือน +10.65%,รอบ6เดือน +72.36%,รอบ 1 ปี +250.90%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 343.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 365.00/92.00 บาท,ค่าP/E 150.61 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 0.17%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +65.47%
ส่วนในกลุ่ม ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น SMT +182.24%,HANA +120.86%,CCET +106.86%,KCE +101.92%,TEAM +100.87%
2.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) Market Cap 1,073,689.71 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.34%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.56%,รอบ 1 เดือน +6.18%,รอบ 6 เดือน +17.97%,รอบ 1 ปี +23.21%,ล่าสุด5 มิ.ย.ปิด 361.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 410.00/267.00 บาท,ค่าP/E 21.14 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 9.50%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +27.51%
ส่วนในกลุ่ม ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น FORTH +181.74%,INSET +94.19%,SKY +55.86%,THCOM +36.42%,JMART +33.33%,DITTO +28.44%,TRUE +26.61%
3.PTT บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) Market Cap 1,049,690.11 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่ม พลังงานและสาธารณูปโภค ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +14.84%,รอบ 1 สัปดาห์,รอบ 1 เดือน,รอบ 6 เดือน,รอบ 1 ปี,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 36.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.00/29.50 บาท,ค่าP/E 11.24 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.26%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +10.39%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69 เขียวเข้มหลายตัวเช่น GUNKUL +109.47%,IRPC +91.92%,GULF +60.48% ,WHAUP +40.48%,BCP +30.77%,TOP +28.47%,PTTEP +27.88%,SPRC +25.42%, EA +25.19%
4.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) Market Cap 828,570.60 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +9.43%,รอบ 1 สัปดาห์ +6.42%,รอบ 1 เดือน +13.17%,รอบ 6 เดือน +9.43%,รอบ 1 ปี +82.68%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 58.00บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 59.00/26.75 บาท,ค่า P/E 45.78 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 1.40%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/69 (01ต.ค.68-31 มี.ค.69) อยู่ที่-0.26%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น PRM +21.74%, PSL +20.66%,TTA +20.28%, RCL +16.51% ,BA +12.16%,THAI +2.16%
5.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Market Cap 492,656.16 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มธนาคาร ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +24.78%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.71%,รอบ 1 เดือน +8.46%,รอบ 6 เดือน +22.61%,รอบ 1 ปี +60.96%%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 35.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/21.00 บาท,ค่า P/E 10.07 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.57%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +6.18%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น BAY+46.15%,KKP +32.35%,TTB+14.85%,TCAP+4.72%,TISCO +3.17%
6.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) Market Cap 410,976.89 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มพาณิชย์ ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +5.17%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.54%,รอบ 1 เดือน +5.78%,รอบ 6 เดือน +6.40%,รอบ 1 ปี -4.69%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 45.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 54.50/40.50 บาท,ค่า P/E 13.71 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.61%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +20.20%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่นSINGER +86.48%, IT +67.14%,COM7 +37.76%,CRC +17.78%,MOSHI +8.70%, GLOBAL +6.97%,DOHOME +4.00%
7.BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) Market Cap 292,412.83 ล้านบาทใหญ่สุดในกลุ่มการแพทย์ ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ -4.66%,รอบ 1 สัปดาห์ +0.55%,รอบ 1 เดือน -0.54%,รอบ 6 เดือน -2.13%,รอบ 1 ปี -12.80%,ล่าสุด5 มิ.ย.ปิด 18.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.90/17.40บาท,ค่าP/E 18.79 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.43%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -6.63%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69 เขียวหลายตัวเช่น KLINIQ +22.66%,BH +17.14%
8.CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) Market Cap 290,598.00 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +17.19%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.77%,รอบ 1 เดือน +4.44%,รอบ 6 เดือน +22.17%,รอบ 1 ปี +40.76%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 64.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 70.50/41.00 บาท,ค่าP/E 14.84 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.71%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +17.59%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น AWC +14.15%,SC +7.10%,SENA +4.73%,SIRI +4.48%, LPN +1.97%
9.SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) Market Cap 280,800.00 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +27.52% ,รอบ 1 สัปดาห์ +2.18%,รอบ 1 เดือน +1.30%,รอบ 6 เดือน +27.17%,รอบ 1 ปี +43.56%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 234.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 243.00/152.50 บาท,ค่าP/E 14.63 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 2.14%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +466.32%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น TPIPL +15.94%,SCCC +2.81%,TASCO +0.73%
10.CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Market Cap 158,891.59 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -13.30%,รอบ 1 สัปดาห์ -2.07%,รอบ 1 เดือน -1.56%,รอบ 6 เดือน -8.70%,รอบ 1 ปี -27.31%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 18.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.50/18.10 บาท,ค่า P/Eเท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.67%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุดสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ -42.98%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น TFG +107.40%, M +19.23%, COCOCO +15.46%, BTG +8.79% ,TKN +5.50%
11.MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) Market Cap 129,842.47 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่-5.76% ,รอบ 1 สัปดาห์ +3.15%,รอบ 1 เดือน +12.81%,รอบ 6 เดือน +1.78%,รอบ 1 ปี -8.40%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 22.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.00/19.60 บาท,ค่าP/E 13.94 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 3.07%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +55.63%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น ERW +24.59%,ONSENS +3.64%,CENTEL +0.73%
12.KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) Market Cap 78,639.19 ล้านบาท ใหญ่สุดในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +16.19% ,รอบ 1 สัปดาห์ +1.67%,รอบ 1 เดือน +3.39%,รอบ 6 เดือน +8.93%,รอบ 1 ปี -19.74%,ล่าสุด 5 มิ.ย.ปิด 30.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 38.25/21.80บาท,ค่าP/E 9.72 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่5.80%,อัตราเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ Q1/69 อยู่ที่ +16.70%
ส่วนในกลุ่มผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 เขียวหลายตัวเช่น JMT +26.86% ,MICRO +25.61%,TURBO +12.78%,TIDLOR +5.29%