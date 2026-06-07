คริปโตเผชิญฤดูหนาวแรงสุดในประวัติศาสตร์ “ปีเตอร์ ชิฟฟ์”เตือนBTCมีโอกาสทะลุ$20,000

โจ วีเซนทัล หนึ่งในผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Odd Lots ของบลูมเบิร์ก ชี้ขณะนี้อาจเป็นฤดูหนาวคริปโตที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากตลาดเผชิญแนวโน้มแง่ลบพร้อมกันหลายอย่าง กระนั้น นักวิเคราะห์บางคนเชื่อการที่นักลงทุนระยะยาวเทขายบิตคอยน์อาจเป็นสัญญาณว่า ตลาดหมีใกล้จบ ขณะที่ปีเตอร์ ชิฟฟ์ นักวิจารณ์บิตคอยน์ในตำนาน ระบุการที่นักลงทุนจำนวนมากดูชะล่าใจเกินไป อาจหมายความว่า ตลาดยังลงไม่สุด เตือนหากหลุด 50,000 ดอลลาร์ BTC มีโอกาสรูดทะลุ 20,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว
วีเซนทัลตั้งข้อสังเกตว่า นักลงทุนไม่สามารถอ้างได้หนักแน่นเหมือนก่อนว่า คริปโตยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินอนาคตของตลาดนี้ เนื่องจากปัจจุบันคริปโตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนประเภทสถาบัน ขณะที่สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบพัฒนาเต็มที่ ทำให้ปัจจัยบวกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตลดลง และสำทับว่า AI กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและทรัพยากรพลังงาน ทำให้เกิดความกดดันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหมืองบิตคอยน์
วีเซนทัลที่ก่อนหน้านี้เคยเตือนความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงระยะยาวของบิตคอยน์ เพิ่มเติมว่า บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ก่อนหน้านี้เดินหน้าสะสมบิตคอยน์เชิงรุก เช่น Strategy ของไมเคิล เซย์เลอร์ ตอนนี้กลายมาเป็นผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ โดยเมื่อต้นสัปดาห์ Strategy เผยว่า ขายบิตคอยน์ 32 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 2.5 ล้านดอลลาร์
แม้จำนวนดังกล่าวถือว่า เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับบิตคอยน์ทั้งหมดที่บริษัทแห่งนี้ถืออยู่ แต่สาเหตุที่ธุรกรรมนี้ดึงดูดความสนใจอย่างมากเนื่องจากเป็นครั้งแรกนับจากปี 2022 ที่ Strategy ลดการถือครองบิตคอยน์ และเป็นการกลับลำอย่างชัดเจนจากที่เซย์เลอร์เคยประกาศไว้ว่า จะไม่มีวันขาย BTC เด็ดขาด
ทั้งนี้ เมื่อวันพุธ (3 มิ.ย.) ราคาบิตคอยน์ดิ่งทะลุ 61,300 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับจากเดือนก.พ. โดยลดลงกว่า 25% จากระดับสูงสุดเมื่อต้นเดือน และกว่า 30% นับจากต้นปี ทำให้ปี 2026 เป็นอีกหนึ่งปีที่บิตคอยน์อ่อนแอที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงสำคัญอื่นๆ
นักวิเคราะห์หลายคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนชี้ว่า ผู้ถือครองระยะยาว ซึ่งหมายถึงนักลงทุนที่ถือบิตคอยน์อย่างน้อย 155 วัน กำลังเทขาย BTC หลังจากที่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวนับจากเดือนก.พ.จนถึงเม.ย.
ช่วง 2-3 วันแรกของเดือนนี้ นักลงทุนกลุ่มนี้เทขายบิตคอยน์รวมกันเป็นมูลค่าราว 2,400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหลายคนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ซื้อบิตคอยน์ตอนที่ราคาสูงกว่า 90,000 ดอลลาร์ และก่อนหน้านี้แทบไม่ยอมขายแม้ราคาไหลลงต่อเนื่องนานหลายเดือนก็ตาม
อย่างไรก็ดี เอ็ด เองเกิล นักวิเคราะห์ของคอมแพสส์ พอยต์ ชี้ว่า การที่นักลงทุนกลุ่มนี้ยอมแพ้เป็นกระแสที่มักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดหมีรอบใหญ่ ทำให้มั่นใจมากขึ้นว่า ตลาดหมีของบิตคอยน์ใกล้จบแล้ว
ขณะเดียวกัน กองทุน spot Bitcoin ETF ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ และถูกมองว่า เป็นตัวชี้วัดความต้องการลงทุนในคริปโตนั้น มีกระแสเงินไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่ 13 ในวันพุธ ซึ่งนักลงทุนถอนเงินออกไปอีก 50 ล้านดอลลาร์
จากข้อมูลของ SoSoValue สัปดาห์นี้นักลงทุนถอนเงินออกจาก spot Bitcoin ETF ในอเมริการาว 1,000 ล้านดอลลาร์
เพรสโต รีเสิร์ชชี้ว่า ความอ่อนแอของบิตคอยน์ขณะนี้อาจสะท้อนการแข่งขันในหมู่สินทรัพย์ต่างๆ ในการแย่งชิงเม็ดเงินจากนักลงทุน มากกว่าจะเกิดจากปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเพียงอย่างเดียว
บริษัทวิจัยด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตแห่งนี้เสริมว่า การร่วงแรงของบิตคอยน์ในปีนี้มักเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ทองคำและหุ้นกลุ่ม AI ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนลดความคาดหวังกับการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
หากรูปแบบนี้ยังดำเนินต่อไป เพรสโตมองว่า การฟื้นตัวของบิตคอยน์อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในตลาดคริปโตโดยตรงเท่านั้น แต่อาจต้องรอให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง และนักลงทุนกลับมาสนใจสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากสภาพคล่องอีกครั้ง
นักวิเคราะห์และผู้สังเกตการณ์ในตลาดคิดเหมือนกันว่า ราคาบิตคอยน์ที่ร่วงลงเป็นผลจากการที่เทรดเดอร์ไล่ตามโมเมนตัมในตลาด และโยกเงินจากคริปโตไปลงทุนในหุ้น IPO ที่ร้อนแรงและหุ้นกลุ่ม AI
ขณะเดียวกัน เมื่อวันพุธ ปีเตอร์ ชิฟฟ์ หนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดวิจารณ์บิตคอยน์มายาวนานกว่าทศวรรษและเป็นนักลงทุนสายทองคำตัวยง โพสต์บน X เตือนว่า ราคาบิตคอยน์มีแนวโน้มร่วงต่อ เห็นได้จากการที่นักลงทุนจำนวนมากยังดูชะล่าใจเกินไป บ่งชี้ว่า ตลาดอาจยังลงไม่ถึงจุดต่ำสุด และสำทับว่า หากหลุดแนวรับที่ 50,000 ดอลลาร์ BTC อาจดำดิ่งทะลุ 20,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว
เขาเสริมว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจแรงพอที่จะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่มที่ถือครองบิตคอยน์ระยะยาวกระทั่งหลายคนอาจยอมแพ้และตัดใจขายทิ้งในที่สุด