รพ.วิมุต พหลโยธิน รุกสุขภาพเชิงป้องกัน ร่วมงาน“มนุษย์ต่างวัย FEST 2026” ชวนทุกวัยเช็กสุขภาพฟรี

รพ.ภ-วิมุต พหลโยธิน โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ เดินหน้าขยายบทบาทสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ตอบรับเทรนด์การวางแผนสุขภาพระยะยาวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ชวนประชาชนทุกช่วงวัยร่วมเปิดประสบการณ์ดูแลสุขภาพที่เข้าถึงง่ายที่บูทกิจกรรมโรงพยาบาลวิมุต ภายในงาน “มนุษย์ต่างวัย FEST 2026” งานไลฟ์สไตล์ที่ชวนคนทุกเจเนอเรชันมาร่วม “ลองคิด ลองทำ และลองออกแบบชีวิตยืนยาว” ให้สนุก มีคุณค่า และมีความหมายมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 12–14 มิ.ย.69 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 6 บูธเลขที่ G07
ภายในงานบูทกิจกรรมถูกออกแบบให้การตรวจเช็กสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ง่าย และไม่น่ากลัว พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแบบไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ วัดความดันโลหิต เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายและไขมันในร่างกาย ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รู้จักร่างกายของตัวเองมากขึ้น และนำข้อมูลสุขภาพไปต่อยอดสู่การดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือกิจกรรมเวิร์กชอป “จานนี้ดีต่อ(หัว)ใจ ชวนเช็กเมนูที่ใช่ กินยังไงให้หัวใจแข็งแรง” ในวันที่ 13 มิ.ย.69 เวลา 09.00–11.00 น. บริเวณโซนเวิร์กชอป นำทีมโดย นพ.สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน และแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ร่วมกับ คุณธารินี จันทร์คง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ที่จะชวนทุกคนเรียนรู้ สังเกตสัญญาณความเสี่ยงของโรคหัวใจที่ไม่ควรมองข้าม พร้อมสำรวจพฤติกรรมการกิน ตั้งแต่เมนูโปรดในชีวิตประจำวัน อาหารที่ดูเหมือนดีต่อสุขภาพแต่อาจมีน้ำตาล โซเดียม หรือไขมันแฝง ไปจนถึงเทคนิคการเลือกกินให้ดีต่อหัวใจ โดยไม่จำเป็นต้องตัดความอร่อยทั้งหมดออกจากชีวิต กิจกรรมเวิร์กชอปนี้ตั้งใจออกแบบให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับทั้งคนวัยทำงาน ผู้สูงวัย ครอบครัวที่อยากดูแลกันและกัน รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพระยะยาว เพราะหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่เสมอไป แต่อาจเริ่มได้จากจานอาหารในทุกวัน การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม การอ่านฉลากอย่างรู้ทัน และการปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่ทำได้ต่อเนื่อง
การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนทิศทางของโรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่ให้ความสำคัญกับการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง และการสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตระยะยาวได้อย่างมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวิมุต ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งสุขภาพปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด กระดูกและข้อ สุขภาพสตรี โรคของสมองและระบบประสาท รวมถึงโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รู้จักแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ยังจัดโปรโมชันแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ ภายใต้แคมเปญ “ViMUT 5th ANNIVERSARY” ฉลองครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลวิมุต ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย” ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย อาทิ แพ็กเกจตรวจสุขภาพเริ่มต้น 1,500 บาท แพ็กเกจหลัก 5,500 บาท ซึ่งครอบคลุมการตรวจระบบสำคัญของร่างกาย ทั้งหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและข้อ ระบบทางเดินปัสสาวะ และการตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมเลือกรับสิทธิ์ตรวจเพิ่มเติมได้ 1 รายการ* อาทิ ตรวจอัลตราชาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง 3D ดิจิทัลแมมโมแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับหาเชื้อ HPV DNA ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST เป็นต้น รวมถึงแพ็กเกจตรวจเชิงลึกด้านระบบทางเดินอาหารและตับ ราคาเริ่มต้น 19,500 บาท และแพ็กเกจ Add-on สำหรับคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับ เพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโรค
โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ดูแลสุขภาพในบรรยากาศงานไลฟ์สไตล์ที่สนุก เป็นกันเอง และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่บูทกิจกรรม โรงพยาบาลวิมุตในงาน มนุษย์ต่างวัย FEST 2026 ระหว่างวันที่ 12–14 มิถุนายน 2569 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 6 บูธเลขที่ G07 พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงสิทธิพิเศษด้านสุขภาพภายในงาน