สมรภูมิปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ เมื่อ 'Anthropic' สตาร์ตอัปชั้นนำออกโรงเตือนถึงความเร็วในการพัฒนาที่กำลังทะลุขีดจำกัด จนเอไอสามารถสร้าง ฝึกฝน และยกระดับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์อีกต่อไป พร้อมเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมชะลอความร้อนแรงนี้ลง ก่อนที่การตรวจสอบโดยมนุษย์จะกลายเป็นเพียงข้อจำกัด ขณะเดียวกัน กระแสเอไออัตโนมัติยังลามเข้าสู่วงการคริปโต สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลต่อระบบนิเวศการเงินดิจิทัลแบบไม่อาจหลีกเลี่ยง
Anthropic สตาร์ตอัปด้านปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกัน ส่งสัญญาณเตือนถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอาจนำไปสู่ยุคที่ระบบสามารถสร้าง ฝึกฝน และยกระดับขีดความสามารถของตนเองได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากมนุษย์ พร้อมเสนอแนะให้รัฐและเอกชนพิจารณาชะลอความเร็วในการพัฒนาลง
บทความล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มารินา ฟาวาโร หัวหน้าสถาบัน Anthropic และ แจ็ค คลาร์ก ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าในปัจจุบันตัวแทนเอไอสามารถรันโค้ดได้ด้วยตัวเอง มอบหมายภาระงานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงให้เอไอตัวอื่นทำแทนได้ และกำลังจ่อคิวที่จะเข้ามาควบคุมกระบวนการทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จ
ผู้บริหารทั้งสองระบุว่า ตลอดประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม มนุษย์คือผู้ขับเคลื่อนหลักในทุกขั้นตอน แต่สถานการณ์ใน Anthropic วันนี้เปลี่ยนไป บริษัทกำลังถ่ายโอนสัดส่วนงานพัฒนาให้กับระบบเอไอจัดการเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเร่งความเร็วในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ หากแนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไปและมีทรัพยากรประมวลผลที่เพียงพอ ระบบประมวลผลเหล่านี้จะก้าวไปถึงจุดที่สามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นสืบทอดของตัวเองได้อย่างอิสระและสมบูรณ์
ความกังวลต่อสถานการณ์ที่ปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดขึ้นด้วยตัวเองเริ่มขยายวงกว้าง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 OpenAI เปิดเผยว่าบริษัทกำลังวิจัยแนวทางการพัฒนาและติดตั้งใช้งานระบบที่มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงโมเดลที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้กลไกเหล่านี้ปฏิบัติตามเจตจำนงของมนุษย์ในสถานการณ์จริงที่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบได้ รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม ปัจจุบัน OpenAI อยู่ระหว่างการสรรหานักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับประเด็นนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทีมวิจัยด้านความปลอดภัย
ฟาวาโร และ คลาร์ก ประเมินว่า อัตราการพัฒนาโมเดลกำลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก ๆ 4 เดือน แทนที่จะเป็น 7 เดือนตามกรอบเวลาเดิม บทบาทของมนุษย์ในแต่ละขั้นตอนกำลังหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างที่สะท้อนภาพนี้ได้ดีคือโมเดล 'Claude' ของ Anthropic ที่รับหน้าที่เป็นผู้เขียนโค้ดถึงราว 80 เปอร์เซ็นต์ของโค้ดทั้งหมดที่ถูกนำไปผนวกรวมในระบบฐานข้อมูลของบริษัท
แม้ตัวแทนจาก Anthropic จะยอมรับว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดวิกฤติสูงสุด และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องของระบบยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที แต่จุดเปลี่ยนดังกล่าวอาจมาถึงเร็วกว่าที่หลายสถาบันจะเตรียมตัวรับมือทัน เมื่อคุณภาพของโค้ดที่เขียนโดยมนุษย์และเครื่องจักรอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกัน มนุษย์จะยุติบทบาทการเขียนโค้ดโดยสิ้นเชิงและผันตัวไปเป็นเพียงผู้ประเมินผล แต่หากมนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบโค้ดได้เร็วเท่ากับที่ 'Claude' สร้างขึ้นมา กระบวนการตรวจสอบโดยมนุษย์นี่เองที่จะกลายเป็นคอขวด หรือข้อจำกัดหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้
ประเด็นที่น่าจับตามองคือ การชะลอการพัฒนาเพื่อให้มีเวลาประเมินผลกระทบอันมหาศาลถือเป็นทางเลือกในอุดมคติ แต่ในความเป็นจริง หากการชะลอตัวไปเปิดช่องให้กลุ่มผู้พัฒนาที่ขาดความรับผิดชอบสามารถไล่ตามเทคโนโลยีทัน ผลลัพธ์คือภูมิทัศน์โลกอาจตกอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยน้อยลง หากปราศจากกลไกการประสานงานระดับสากล องค์กรและรัฐบาลประเทศต่างๆ จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากด้านความมั่นคง ภายใต้แรงกดดันทางการแข่งขันและภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรง
เพื่อตอกย้ำจุดยืนด้านความปลอดภัย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา Anthropic ตัดสินใจระงับการปล่อยโมเดล 'Claude Mythos' สู่สาธารณะ หลังประเมินพบความเสี่ยงที่ระบบสามารถสร้างช่องโหว่ทางซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีที่กลุ่มผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงตัวแทนจาก Anthropic และ OpenAI ได้ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายสร้างกรอบการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้เทคโนโลยีทำลายกำแพงความรู้ และนำไปสู่การสร้างอาวุธชีวภาพอันตราย
ขณะเดียวกัน บทบาทของตัวแทนเอไอกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานคริปโต ผู้บริหารในวงการหลายรายคาดการณ์ว่าระบบอัตโนมัติที่รับหน้าที่จัดการธุรกรรมจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการยอมรับและเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ เจเรมี อัลแลร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เซอร์เคิล เคยประเมินไว้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ว่า ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า จะมีตัวแทนทางเทคโนโลยีหลายพันล้านตัวทำงานแทนผู้ใช้งาน
ตัวเลขที่พิสูจน์แนวโน้มนี้มาจากรายงานของ คีย์ร็อก บริษัทลงทุนด้านคริปโตเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งระบุว่า ตัวแทนเอไอที่ใช้ดำเนินการชำระเงินได้เปลี่ยนจากเพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการชำระเงินสำเร็จไปแล้วกว่า 73 ล้านดอลลาร์ ผ่านการทำธุรกรรม 176 ล้านรายการ ข้อมูลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องวิจัย แต่กำลังเข้ามาแทรกซึมและบริหารจัดการเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงบิทคอยน์ อย่างเป็นรูปธรรม