เกาหลีใต้เปิดฉากเชือด Polymarket ลุยสอบผู้ใช้งานฐานพนันผิดกฎหมาย สกัดเทรนด์เก็งกำไรผลเลือกตั้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ขยับตัวครั้งใหญ่ สั่งการตำรวจภูธรจังหวัดคังวอนเปิดปฏิบัติการสอบสวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Polymarket อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเปิดฉากกวาดล้างตลาดคาดการณ์อนาคตแบบกระจายศูนย์บนเครือข่ายคริปโต ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐในการตีกรอบการเก็งกำไรทางการเมืองที่ทวีความร้อนแรง โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ฝ่าฝืนอาจเผชิญโทษปรับทางอาญา ท่ามกลางกระแสการจัดระเบียบแพลตฟอร์มลักษณะนี้ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกและสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการเดิมพันออนไลน์
รายงานข่าวเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนการเล่นพนันผิดกฎหมายในกลุ่มผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Polymarket ในประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจับตาพฤติกรรมการเดิมพันผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด การสืบสวนครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดคังวอน ตามคำร้องขอโดยตรงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภายใต้มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเกาหลีใต้ว่าด้วยการพนันและการเล่นพนันเป็นอาจิณ ผู้ใช้งานที่กระทำความผิดอาจต้องระวางโทษปรับสูงสุดถึง 10 ล้านวอน (ราว 260,000 บาท) ตามกรอบกฎหมายปัจจุบัน ขณะที่แพลตฟอร์ม Sports Toto ถือเป็นช่องทางการเดิมพันกีฬาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ดังนั้น การเดิมพันออนไลน์ผ่านช่องทางอื่นใดนอกเหนือจากนี้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายการพนันอย่างเด็ดขาด
การสอบสวนที่เกิดขึ้นถือเป็นโดมิโนตัวล่าสุดในกระแสการจัดระเบียบและกวาดล้างตลาดคาดการณ์อนาคต (Prediction Markets) ในระดับสากล ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศได้มีคำสั่งบล็อกหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Polymarket ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ โปแลนด์ โปรตุเกส ฮังการี ยูเครน บราซิล และอินโดนีเซีย ถึงกระนั้น แพลตฟอร์มดังกล่าวยังคงเปิดช่องให้สามารถเข้าถึงได้ในเกาหลีใต้
ประเด็นนี้ปะทุขึ้นในจังหวะเวลาที่แหลมคมทางการเมือง หลังจากพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี ลี แจ-มยอง กวาดชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่าง โอ เซฮุน ก็สามารถรักษาเก้าอี้นายกเทศมนตรีกรุงโซลไว้ได้อีกหนึ่งสมัย ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดชี้ให้เห็นว่า สัญญาเดิมพันบนแพลตฟอร์มที่คาดการณ์ว่า ลี แจ-มยอง จะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ภายในปี พ.ศ. 2569 หรือไม่นั้น มียอดการซื้อขายสะสมพุ่งสูงเกือบ 54,000 ดอลลาร์สหรัฐ
แรงกดดันต่อการเดิมพันในประเด็นทางการเมืองกำลังทวีความรุนแรงและถูกตรวจสอบอย่างหนักหน่วงจากทางการ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้มีการร่างกฎหมายเพื่อจำกัดการซื้อขายในตลาดคาดการณ์ทางการเมืองสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากมีผู้ใช้งาน Polymarket รายหนึ่งกวาดกำไรไปกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐจากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงจากอำนาจของอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับการนำข้อมูลภายในมาใช้แสวงหาผลประโยชน์
ถัดมาในเดือนพฤษภาคม ประธานคณะกรรมาธิการการกำกับดูแลและการปฏิรูปของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ส่งเอกสารคำร้องถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งแพลตฟอร์ม Kalshi และ Polymarket เพื่อตั้งคำถามถึงมาตรการรับมือต่อข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ท่ามกลางการตรวจสอบที่รัดกุมขึ้น ทาง Polymarket ออกมาเปิดเผยว่ากำลังเร่งพิจารณาบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) อย่างเข้มงวดเพื่อสอดรับกับมาตรฐานสากล โดยข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าแพลตฟอร์มได้ทำการบล็อกการเข้าถึงตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ไปแล้วถึง 35 ภูมิภาคทั่วโลก เพื่อลดทอนความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง