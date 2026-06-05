หุ้นตัวเล็กกำลังคืนชีพ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ปีนี้แม้ดัชนีหุ้นจะพุ่งขึ้นมาประมาณ 320 จุดแล้ว แต่หุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันว่า หุ้นแถวสามแถวสี่แทบไม่ได้ขยับปรับตัวขึ้นมาเท่าไหร่ มีแต่หุ้นแถวหนึ่งหรือแถวสองเท่านั้นที่พุ่งทะยาน สร้างจุดสูงสุดใหม่กันเป็นว่าเล่น
กว่า 3 ปีแล้วที่หุ้นขนาดเล็ก ซึ่งเคยเป็นหุ้นเก็งกำไรยอดนิยม ราคาเคลื่อนไหวอย่างร้อนแรง ต้องตกอยู่ในภาวะสลบเหมือด ราคาฟุบอยู่กับพื้น และมีนักลงทุนรายย่อยจำนวนนับล้านคนติดค้างอยู่บนยอดดอย ต้องทนแบกหุ้นต้นทุนสูงไว้อย่างสิ้นหวัง
อย่างไรก็ตาม 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นขนาดเล็กหลายตัวหรือหลายกลุ่ม ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้น ราคาเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงหนุนจากผลประกอบการที่กระเตื้อง และแนวโน้มธุรกิจที่สดใสขึ้น
หุ้นบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH หรือฉายาหุ้น “เต่าบิน” เจ้าของตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ เคยจัดอยู่ในหุ้นร้อน เป็นหุ้นเก็งกำไรยอดนิยมขวัญใจรายย่อย แต่หลังผลประกอบการทรุดลง
ขณะที่ภาวะตลาดตกต่ำอย่างหนัก หุ้นเต่าบินจึงกลายเป็นหุ้นเต่าเดินดินธรรมดา ราคาลงไปต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ 5.45 บาท ก่อนจะเริ่มโงหัวขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 4 มิถุนายนปิดที่ 16 บาท
ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 เป็นปัจจัยกระตุ้นการฟื้นตัวของราคาหุ้น FORTH โดยมีกำไรสุทธิ 167.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 60.70 ล้านบาท
หุ้นในกลุ่มบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เด้งขึ้นมาทั้งกลุ่ม หลังจากเงียบหายไปประมาณ 3 ปี เนื่องจากผลประกอบการผันผวน แต่ไตรมาสแรกปีนี้ กลุ่ม JMART มีผลประกอบการดีขึ้น ราคาหุ้นจึงขยับขึ้นตอบรับยกกลุ่ม
JMART ในรอบ 12 เดือน ราคาเคยทรุดลงไปเหลือเพียง 5.20 บาท ก่อนเริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน และล่าสุดวันที่ 4 มิถุนายนราคาปิดที่ 9.55 บาท โดยผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 162.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 140.33 ล้านบาท
หุ้นบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ก็เป็นหุ้นอีกตัวที่ฟื้นอย่างโดดเด่น จากราคาที่เคยลงไปต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ 1.31 บาท สามารถกลับมาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ 4.24 บาทได้
ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน ก่อนปิดที่ราคา 4.08 บาท โดยผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 455.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 366.97 ล้านบาท
ราคาหุ้น GUNKUL กลับเข้าสู่ขาขึ้นมาตลอดนับจากต้นปี มีนักลงทุนรายย่อยติดค้างอยู่ในหุ้นตัวนี้ 48,735 ราย โดยเคยเป็นหุ้นเก็งกำไรที่ราคาขึ้นลงอย่างร้อนแรงตัวหนึ่ง และมักจะมีข่าวในเชิงบวกมากระตุ้นการเก็งกำไรเป็นระยะ
แม้หุ้นตัวเล็กที่เคยร้อนแรงในอดีตจำนวนหลายร้อยบริษัท ยังหาทางกลับบ้านไม่เจอ และอยู่ในสภาพตายซาก ราคาทรง ๆ ทรุด ๆ มูลค่าการซื้อขายแทบไม่มี แต่มีหุ้นเก็งกำไรตัวเล็กจำนวนนับสิบบริษัทเริ่มมีสัญญาณชีพกลับมาแล้ว เพียงไม่กี่เดือนราคาเด้งกลับขึ้นมาหลายเด้ง หรือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าบรรยากาศการลงทุนยังคึกคัก ดัชนีเดินหน้าต่อ หุ้นตัวเล็ก ๆ นับสิบบริษัท ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง หุ้นตัวเล็กหรือหุ้นแถวสามแถวสี่คงมีโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกัน
เพียงแต่แมลงเม่าที่ติดดอยหุ้นเล็กต้องกัดฟันทนรออีกสักหน่อย พร้อมทำใจยอมรับว่า หุ้นเล็กแม้จะฟื้น แต่บรรยากาศเก็งกำไรคงไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมอีกแล้ว