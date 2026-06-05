ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.62-แข็งค่าสอดคล้องทิศทางสกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุน เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะพัฒนาการของการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,357 ล้านบาท และ 3,648 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (8-12 มิ.ย.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง CPI และ PPI เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนมิ.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB (ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ) และข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพ.ค. อาทิ การส่งออก ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน