Bitget เผยบิตคอยน์ร่วงแตะ 60,000 ดอลลาร์ต่ำสุดรอบ 4 เดือน-มองดาวน์ไซด์จำกัด-พื้นฐานยังแกร่ง

Bitget เผยนักลงทุนตลาดคริปโทถูกล้างพอร์ตกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 4 เดือน กดราคาบิตคอยน์แตะจุดต่ำสุด 60,000 ดอลลาร์ แต่ยังมองเม็ดเงินยังไหลเข้าลงทุนพร้อมกับหุ้นเทคโนโลยีที่ยังเติบโต คาดฟันด์โฟลว์ที่มั่นใจในพื้นฐานจะเข้ามาลงทุนผ่านตลาด Spot และ ETF เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ เผยวอลลุ่มซื้อขายโปรดักต์การลงทุนดั้งเดิมขยายตัวแตะ 40% ตอกย้ำภาพการเป็นUniversal Exchange (UEX) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นางสาวเกรซี่ เฉิน (Gracy Chen) กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 ชั้นนำ กล่าวว่า การปรับตัวลดลงของราคาบิตคอยน์แตะระดับ 60,000 ดอลลาร์ เกิดขึ้นจากการถูกบังคับขาย (Liquidation) ผ่านตลาดตราสารอนุพันธ์มูลค่ากว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ถือเป็นการบังคับขายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 โดยมูลค่าการบังคับขายมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ มาจากสถานะฝั่งซื้อ (Long positions) แสดงให้เห็นถึงการเปิดสถานะเก็งกำไรขาขึ้นที่สะสมเป็นจำนวนมากทั่วทั้งตลาด เมื่อตลาดมีการขายทำกำไรในบิตคอยน์ ปริมาณการถือครองตราสารอนุพันธ์จำนวนมากจะเป็นตัวเร่งให้ราคาปรับตัวลงแรงกว่าปกติ
“นักลงทุนเลือกที่จะขายปิดความเสี่ยงของตลาดที่ยังมีเรื่องของความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ และสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่คงตัวอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากขนาดของการเก็งกำไรลดลงและปริมาณสถานะคงค้างตราสารอนุพันธ์ถูกนำออกจากตลาด หลังจากนี้มีแนวโน้มเห็นแรงซื้อจากความต้องการที่แท้จริงผ่านตลาด Spot และกองทุน ETF มากขึ้นยังมองว่าบิทคอยน์ที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์จะมีดาว์นไซด์ที่จำกัดหลังจากนี้” นางสาวเกรซี่ เฉิน กล่าว
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกที่จะผลักดันตลาดคริปโทหลังจากนี้ยังมองว่าการขยายตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเอไอจะส่งผลบวกต่อราคาบิทคอยน์ไปด้วย จากสถิตที่ระบุว่าตลาดคริปโทมีความสัมพันธ์เชิงบวก (Correlation) ที่ไปในทิศทางเดียวกับดัชนี Nasdaq และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Large-cap) โดยค่าความสัมพันธ์นี้พุ่งทะยานเกินกว่า 0.7 หากหุ้นเทคโนโลยียังมีการเติบโต ตลาดคริปโทยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องเช่นกัน
นอกเหนือจากบิตคอยน์ เหรียญขนาดใหญ่อย่างอีธีเรียมยังมีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณสมบัติการใช้งานจริงโดยเฉพาะการนำมาใช้ในการแปลงสินทรัพย์การเงินดั้งเดิมมาอยู่บนบล็อกเชน (Tokenization) ซึ่งจะได้ประโยชน์จากกระแสหุ้นเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน แต่ช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนเมือ่เทียบกับบิทคอยน์ถือว่าอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี แต่ถ้าหากมีความคืบหน้าของกฎหมาย CLARITY Act อาจขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนกลับมายังอีธีเรียมได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ในส่วนของ Bitget ปัจจุบันมีสินค้าการลงทุนครอบคลุมตั้งแต่สินทรัพย์ดิจิทัล CFD, หุ้นโทเคน (Tokenized Stocks), สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า และผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ที่กำลังเกิดใหม่ อยู่ภายในระบบนิเวศการซื้อขายเดียว โดยบางวันสินค้าการเงินดั้งเดิม (TradFi) มีสัดส่วนสูงถึง 40% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด และล่าสุดได้รับการยกย่องให้เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทระดับโลกยอดเยี่ยม (Best Global Multi-Asset Trading Platform) ในงาน Online Trading Expo สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทนอกเหนือจากตลาดคริปโต