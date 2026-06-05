หุ้นปิดร่วง 12.19 จุด แรงขาย DELTA-บิ๊กแคปถ่วง สัปดาห์หน้าลุ้นกองทุน TISA หนุนหนีโซนแพง

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,582.60 จุด ลดลง 12.19 จุด (-0.76%) มูลค่าซื้อขาย 67,946.55 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีร่วงลงไปแกว่งในแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,598.53 จุด และจุดต่ำสุด 1,580.36 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 220 หลักทรัพย์ ลดลง 243 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 198 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเผชิญแรงขายทำกำไร หลังจากดัชนีปรับตัวขึ้นไปทะลุ 1,600 จุด โดยแรงกดดันหลักจากการปรับตัวลงของหุ้น DELTA ถ่วงตลาด รวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พักฐาน หลังเด้งขึ้นมาตามกระแส AI ประกอบกับ ผิดหวังแนวโน้มผลประกอบการ บริษัท บรอดคอม (Broadcom) ที่อาจต่ำกว่าคาด ทำให้เกิดความกังวลด้านการลงทุนด้าน AI ประเด็นดังกล่าวเป็น Sentiment ลบระยะสั้น
ขณะที่วันนี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลปรับตัวขึ้นได้ดี โดยเฉพาะ BH และ BDMS หลังสถานการณ์สงครามมีจังหวะคลี่คลาย ประกอบกับในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เป็นช่วง High season ของธุรกิจโรงพยาบาล
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดเคลื่อนไหว Sideway ออกข้าง อาจมีจังหวะปรับฐานระยะสั้น เนื่องจากขึ้นไปทะลุ 1,600 จุดได้ ทำให้ Valuation ตึงตัว แพงสุดในภูมิภาค จับตาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการ TISA หากมีความชัดเจนในเดือนนี้ จะเป็น Sentiment บวกกับตลาด โดยให้กรอบแนวรับ 1,580 จุด ถัดไป 1,570 จุด และแนวต้าน 1,590-1,600 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,047.86 ล้านบาท ปิดที่ 67.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,742.70 ล้านบาท ปิดที่ 343.00 บาท ลดลง 13.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,407.67 ล้านบาท ปิดที่ 201.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,568.24 ล้านบาท ปิดที่ 141.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,144.69 ล้านบาท ปิดที่ 184.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.50 บาท