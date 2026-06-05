PANEL ประเมินผลงาน Q2 โตสวยโรงงานใหม่เดินเครื่องเต็มสูบ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ ประเมินผลงาน Q2 สดใส จากปัจจัยหนุน โรงงานใหม่เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต และโชว์รูมภูเก็ตมีศักยภาพสูง ฟากซีอีโอ “จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์” ระบุ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รุกตลาดภาคใต้ด้วยบริการครบวงจร รองรับดีมานด์รีโนเวทโรงแรมช่วงโลว์ซีซั่นพร้อมโดดเข้าร่วมประมูลงานโครงการ Data Center ดันรายได้ปี 69 พุ่งทะลุ 40% ทำ ออล ไทม์ ไฮ ต่อเนื่อง
นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) ผู้นำระบบประตูห้องผ่าตัด ประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรกปีนี้ ด้วย 2 ปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ 1.โรงงานแห่งใหม่เปิดดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ และ 2.โชว์รูมใน จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น
โดยหลังจากโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี แล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2.5–4 เท่า ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ในบางประเภทสินค้า รองรับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาล อาคารสาธารณสุข และโครงการเฉพาะทางได้มากขึ้น
ส่วนโชว์รูมใหม่ใจกลางจังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ตามกลยุทธ์สำคัญในการขยายตลาดภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการจากโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท และตลาด DIY ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มชาวต่างชาติ ด้วยจุดเด่นบริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการจัดส่งและติดตั้งถึงสถานที่ลูกค้า
ที่สำคัญในไตรมาส 2-3/2569 เป็นช่วงโลว์ซีซั่น ทำให้บรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท ต่างใช้ช่วงเวลานี้ทำการรีโนเวทเพื่อเตรียมรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นปลายปี ซึ่งส่งผลดีต่อสินค้าและบริการของ PANEL โดยตรง
“กำลังผลิตจากโรงงานใหม่และการขยายตลาดภาคใต้ผ่านโชว์รูมภูเก็ต จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 และตลอดปีนี้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และเชื่อว่าจะทำให้รายได้รวมในปี 2569 ของ PANEL เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All Time High) ต่อเนื่องได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นางจูเลีย กล่าว
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 147.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.10 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี 2 ชุด PANEL - W1, W2
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งงานประตูอัตโนมัติและระบบห้องผ่าตัด นอกจากนี้ยังเข้าร่วมประมูลงานโครงการ Data Center รวมถึงได้เข้าร่วมโครงการ “JUMP+” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการเติบโตยั่งยืน