ตลท.สั่งขยับหุ้น CIMBT-GLAND-LRH-NFC-ROH ขึ้น NC หลังโดน SP ครบปีแก้ Free Float ไม่ตก-จ่อเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท กระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน ส่งผลให้หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย CF และต่อมาขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 นั้น
เนื่องจากปัจจุบันบริษัททั้ง 5 ถูกขึ้น SP ต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี และยังไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วนได้ ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (5) (ก) ดังนี้
บริษัท ชื่อย่อ % ผู้ถือหุ้นรายย่อย ปี 2569
1) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) CIMBT 5.17
2) บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) GLAND 5.09
3) บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) LRH 12.16
4) บริษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน) NFC 9.42
5) บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ROH 3.00
ตลท.จึงประกาศให้หุ้นของ 5 บริษัทมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่สามารถดารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยและหลักทรัพย์ของบริษัทถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป จนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป
ทั้งนี้ หากบริษัทดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ ตลท.อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป