ฮอตต่อเนื่อง! “บ้านชาวไทย” D:CRAFT KHLONG LUANG จองสิทธิล้นยูนิต ปิดลงทะเบียน 8 มิ.ย. นี้

"คีรี กาญจนพาสน์" โชว์ความสำเร็จต่อโครงการบ้านชาวไทย เผย D:CRAFT KHLONG LUANG ยองจองสิทธิทะลุยูนิตที่เปิดจอง ต้องประกาศปิดรับลงทะเบียนโครงการ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ สะท้อนดีมานด์จริงที่ซ่อนอยู่
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรับโครงการ “บ้านชาวไทย” ภายใต้แนวคิด “สนับสนุนคุณภาพชีวิต เพื่อการอยู่อาศัย” ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ตั้งแต่โครงการ D:CODE SRI NAKARIN ต่อเนื่องมาถึงโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการ “บ้านชาวไทย” มาอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละโครงการฯ พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิเข้ามาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ และมีการออกแบบตกแต่งห้องชุดที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และระบบไฟฟ้าครบครัน รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการฯ ได้รับความสนใจคือ การลดข้อจำกัดในการมีที่อยู่อาศัย และอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยผู้จองสิทธิไม่ต้องใช้เงินก้อนสำหรับวางดาวน์ หรือผ่อนชำระกับโครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง และเริ่มผ่อนกับธนาคารโดยตรงเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตกแต่งภายในด้วย
สำหรับโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิเพื่อเลือกห้องชุดทั้งขนาด 30 ตร.ม., 45 ตร.ม. และ 60 ตร.ม. รวมถึงห้องชุดรูปแบบใหม่ “FRESHii” ขนาด 25 ตร.ม. ที่ออกแบบมารองรับการอยู่อาศัยร่วมกันได้สูงสุด 3 คน เหมาะสำหรับนักศึกษา คนทำงานรุ่นใหม่ และผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยขนาดกะทัดรัด ภายในห้องได้รับการออกแบบให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน
จากศักยภาพทำเลที่ตั้งโครงการฯ ใกล้กับแหล่งเศรษฐกิจ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนรูปแบบที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย ส่งผลให้มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิเกินกว่าจำนวนยูนิตที่เปิดรองรับ ด้วยกระแสตอบรับที่ดีทางโครงการฯ จึงได้ประกาศปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิ ในลำดับต่อไป ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมทางโครงการฯ จะแจ้งในทราบอีกครั้ง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และลงทะเบียนจองสิทธิเข้าร่วมโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG อย่างอบอุ่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนชาวไทย สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “สนับสนุนคุณภาพชีวิต เพื่อการอยู่อาศัย” และจะเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในระยะต่อไป
สามารถศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิโครงการบ้านชาวไทยในเว็บไซต์ www.baan-chaothai.com และศึกษาข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ https://www.baan-chaothai.com/brochure01/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 093–228–3333, 092–257–1999 Email : baanchaothai@btsgroup.co.th และ LINE OA : @baanchaothai หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านโซเชียลมีเดีย “บ้านชาวไทย” ได้ทุกช่องทาง