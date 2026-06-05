เมืองขยาย-น้ำเปลี่ยนทิศ! อสังหาฯ ไทยเร่งปรับตัวรับมือความท้าทายสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดงาน Thai Water Expo อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Thai Water Expo 2026 Exclusive Lunch Talk” ภายใต้หัวข้อ Navigating Thailand’s Water Future: Global Perspective & Strategic Investment Briefing โดยรวบรวมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาควิชาการ และภาคอุตสาหกรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ท่ามกลางความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในระยะข้างหน้า
Ms. Melinda Good, Division Director, World Bank Thailand and Myanmar กล่าวว่า ปัจจุบัน “น้ำ” ไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และความผันผวนของทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการน้ำในอนาคตจึงต้องอาศัยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น
World Bank มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่ศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการน้ำและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค จากความพร้อมด้านนโยบาย ภาคอุตสาหกรรม และบุคลากรที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และผู้พัฒนาเทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ Thai Water Expo 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกำหนดทิศทางอนาคตด้านน้ำของภูมิภาค
นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดยประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความท้าทายใหม่ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง ภาคอุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สทนช. จึงมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงนโยบาย ข้อมูล เทคโนโลยี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
ทั้งนี้ Thai Water Expo และ Water Forum ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน พร้อมติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านน้ำของประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระยะยาว
รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในยุคที่โลกเผชิญความผันผวนจาก Climate Change การบริหารจัดการน้ำไม่สามารถพึ่งพาเพียงเทคโนโลยี แต่ต้องสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการใช้งานจริงควบคู่กันไป จุฬาฯ จึงมุ่งผลักดันการประยุกต์ใช้ AI, Digital Twin และระบบวิศวกรรมอัจฉริยะ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมและระดับลุ่มน้ำ โดยเชื่อว่าการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และภาคธุรกิจ จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง “เศรษฐกิจน้ำอัจฉริยะ” ของประเทศ
ในฐานะประธานคณะอำนวยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Water Forum ภายในงาน Thai Water Expo จุฬาฯ มุ่งผลักดันให้เวทีดังกล่าวเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบาย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนด้านน้ำ โดยรวบรวมผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้นำภาคอุตสาหกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาค พร้อมผลักดันให้องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริง อย่างเป็นรูปธรรม
นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา Thai Water Expo มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศ เราเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
Thai Water Expo 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำจากกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมสำคัญ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Water Forum เวที iFactory Stage และ GreenTech Stage รวมถึงกิจกรรม IWA Young Water Professionals Workshop และโซนจัดแสดงพิเศษต่าง ๆ เช่น Insight Water, Greenergy Ideas Hub, Waste Processor Pavilion และ Green Fund Corner ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า 19,000 คน จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามั่นใจว่า Thai Water Expo 2026 จะเป็นเวทีสำคัญที่ก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต นายสรรชาย กล่าวทิ้งท้าย
ในวาระครบรอบ 10 ปี Thai Water Expo 2026 พร้อมเดินหน้าสู่ทศวรรษใหม่ในฐานะเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาค ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จัดร่วมกับ Entech Pollutec Asia 2026 งานแสดงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมชั้นนำ ระหว่างวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.thai-water.com