PTG-ศิริราช ลุย “Social Innovation” ปี2

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสานต่อโครงการ “Social Innovation” ปีที่ 2 เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่กระจายสู่ 4 พื้นที่อาคารรัฐสภา - เทศบาลนครอ้อมน้อย - อมร เพรสทีจ – ไทยรุ่ง เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรองของประเทศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน
PTG มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการให้ โดยมีเป้าหมายในการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์
โดยล่าสุดได้เปิดหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ ณ อาคารรัฐสภา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และบุคลากรประจำรัฐสภา ให้สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้” ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2569 โดยมีกำหนดจัดต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งตลอดปี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริจาคโลหิตให้แก่บุคลากรภายในรัฐสภา พร้อมร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเลือดสำรองขาดแคลนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพื้นที่ เทศบาลนครอ้อมน้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล ข้าราชการในพื้นที่ และพนักงานจากหลากหลายองค์กร โดยภายในงาน PTG ยังได้จัดกิจกรรมลดภาระค่าครองชีพ นำน้ำมันปาล์ม “มีสุข” และก๊าซหุงต้มกระป๋องมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดย บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิเศษจาก Maxnitron ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย มาร่วมฝึกทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง
ในภาคเอกชน ได้รับการสนับสนุนจาก วรรณภา ตั้งบรรยงค์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด ที่นำทีมผู้บริหารและพนักงานมาร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงบุคลากรจากกลุ่มบริษัทไทยรุ่ง และประชาชนทั่วไป ณ อาคาร VK Park ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้น ที่ร่วมใจกันส่งต่อพลังแห่งการให้ในครั้งนี้