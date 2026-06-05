WICEเผยทิศทางไตรมาส 2 ดีมานด์ขนส่งพุ่ง

ไวส์ โลจิสติกส์ เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/2569 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากปริมาณความต้องการขนส่งที่ขยายตัว เดินหน้ากลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและซัพพลายเชนโซลูชัน ควบคู่การบริหารต้นทุนเชิงรุก พร้อมติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสมดุลการเติบโตของรายได้ ปริมาณงาน และความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว มั่นใจรายได้ปี 2569 เติบโตตามเป้าหมาย 15%
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “WICE” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจในไตรมาส 2/2569 ว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขนส่งและบริการซัพพลายเชนโซลูชัน ควบคู่กับการบริหารต้นทุนเชิงรุก เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการนำเข้าและส่งออกสินค้า
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งในวงกว้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทยอยปรับค่าดำเนินการให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาการให้บริการ เพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำกำไร และรองรับปริมาณความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด โดยนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่า กลุ่มธุรกิจบริการซัพพลายเชนโซลูชันยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น จากแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของรายได้ ขณะที่ธุรกิจบริการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) และธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ (Air Freight) ยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางการค้าและเศรษฐกิจโลก
ด้านธุรกิจบริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ยังคงมีปริมาณงานอยู่ในระดับสูง และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่ามาตรการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานที่ดำเนินการอยู่จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงาน โดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
“ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของรายได้ ปริมาณงาน และความสามารถในการทำกำไร โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลักดันรายได้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 15%” นายชูเดช กล่าว
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 1,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกลยุทธ์การบริหารจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการฟื้นตัวของความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง