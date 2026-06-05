SNNP ส่ง “เจเล่ เยลลี่ โซดา”วางที่ 7-Elevenกระตุ้นยอดขาย

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ส่งนวัตกรรมสินค้าไฮบริด “เจเล่ เยลลี่ โซดา” ชูจุดเด่นเยลลี่เคี้ยวหนึบผสมความสดชื่นซ่าแบบโซดา มัดใจฐานลูกค้า Gen Z ปูพรมวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนนี้ คาดเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทฯ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยในรูปแบบใหม่ โดยส่งผลิตภัณฑ์ “เจเล่ เยลลี่ โซดา” (Jele Jelly Soda) วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และกลุ่ม Gen Z ที่มองหาประสบการณ์การบริโภคที่แตกต่าง ชอบความแปลกใหม่ สนุกสนาน และพร้อมแชร์ต่อบนโลกออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้ยอดขายในครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง
“เจเล่ เยลลี่ โซดา” เป็นนวัตกรรมสินค้าไฮบริดที่ผสานความสนุกของเยลลี่เคี้ยวหนึบเข้ากับความสดชื่นซ่าแบบโซดาได้อย่างลงตัว การันตีความสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์สุดกวนชวนลอง “เคี้ยวได้ ซ่าด้วย อะไรวะ” ซึ่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร “ไม่ใช่แค่ดื่มซ่า…แต่เคี้ยวซ่าได้!” ในขวดเดียว โดยมีให้เลือกฟินถึง 2 รสชาติสุดสดชื่น ได้แก่ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี อะมะโอ (น้ำแดง) และ กลิ่นฟรุตตี้ กรีน (น้ำเขียว) พกพาง่าย เคี้ยวสนุก ดื่มซ่าสะใจ
ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของ “เจเล่ เยลลี่ โซดา” SNNP เตรียมเดินหน้ากิจกรรมการตลาดผ่านการสื่อสารบนแพลตฟอร์มดิจิทัลยอดนิยม การทำคอนเทนต์ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ให้ทดลองชิมกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อประสบการณ์ “ดื่มก็ซ่า เคี้ยวก็สนุก” ไปยังกลุ่มผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด
ร่วมเปิดประสบการณ์ความซ่าสดชื่นระลอกใหม่ บรรจุในขวด PET ขนาด 300 กรัม ในราคาที่เข้าถึงง่าย ขวดละ 15 บาทเท่านั้น