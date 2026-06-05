UBE จับมือภาครัฐ อัปสกิลผู้ตรวจประเมินมันสำปะหลังอินทรีย์ (ICS)สู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่มีคุณภาพ

"อุบล ไบโอ เอทานอล " และ " อุบลซันฟลาวเวอร์ " ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการชั้นนำ จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS)” มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะยกระดับผู้ตรวจประเมินแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ ใน 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังอินทรีย์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงไปยังผู้บริโภคและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตยั่งยืน
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า UBE Group และบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ เดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจาก ‘เกษตรกรและระบบ’ ไปพร้อมกัน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4) จัดกิจกรรม “พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน” (Internal Control System: ICS) เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ตรวจประเมินแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
สำหรับการจัดกิจกรรม “พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS)” เพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในครั้งนี้ จะดำเนินภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบควบคุมภายใน (ICS) เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังอินทรีย์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหัวใจสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ คือการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในกลุ่ม (Internal Inspector) ให้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างเป็นระบบ สอดคล้องทั้งหลักธรรมาภิบาล และความต้องการของตลาดที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านสถานการณ์มันสำปะหลังและการปรับตัวทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความรู้เชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญของ สวพ.4 และ สวทช. เกษตรกรต้นแบบ โดย UBE Group ได้นำบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีคุณภาพเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ ภายงานยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้านการประเมินความเสี่ยงภายในแปลง และการป้องกันการปนเปื้อนตามระบบ ICS โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 135 คน ครอบคลุมทั้งจ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ และจ.ยโสธร
นางสาวสุรียส กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในหรือ (ICS) ในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับมันสำปะหลังอินทรีย์ไทย ตั้งแต่ระดับแปลงเกษตรกรไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค ซึ่งกลไกดังกล่าวได้ดำเนินควบคู่กับแนวคิด ‘มันอินทรีย์ไม่เผา 100%’ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอย่างสมดุล ไม่บุกรุกป่า ไม่ใช้สารเคมี สร้างแนวกันชน ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางการเกษตร รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในอนาคต
“UBE Group ให้ความสำคัญกับปลูกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตมากกว่าปริมาณ เพราะมันสำปะหลังอินทรีย์ที่ดีต้องเริ่มจากแปลงที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการที่ตรวจสอบได้ และส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงไปยังผู้บริโภคและตลาดโลก และความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ UBE Group ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในระยะยาว” นางสาวสุรียส กล่าว