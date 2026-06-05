SINO รุกเปิดบริการคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มอีก 2 หลัง

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า รุกเปิดบริการคลังสินค้าปลอดอากรและคลังสินค้าทั่วไปใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังอีก 2 หลัง ดันพื้นที่บริการรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 43,000 ตารางเมตร เพิ่มรายได้ประจำและศักยภาพเติบโตในระยะยาว วางแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง เล็งกระจายทำเลมาสู่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์มุ่งปรับพอร์ตรายได้เพื่อลดความผันผวนและสร้างผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยการขยายพอร์ตคลังสินค้าให้เช่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ และจะเพิ่มความมั่นคงแก่รายได้จากการทำสัญญาให้เช่าพื้นที่ระยะยาวแก่ลูกค้า
ล่าสุด บริษัทฯ เปิดบริการคลังสินค้าใหม่ 2 หลัง ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าให้เช่าคิดเป็นพื้นที่รวม 43,584 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าใหม่ที่เปิดบริการ ประกอบด้วย 1) คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) มีพื้นที่ 2,760 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ 2) คลังสินค้าทั่วไป มีพื้นที่ 7,296 ตารางเมตร เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าทั่วไป ปัจจุบันมีลูกค้าตอบรับเช่าพื้นที่แล้ว 47% ของพื้นที่ให้เช่ารวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75% ภายในสิ้นปีนี้ และมีผู้เช่าเต็มภายในปี 2570
“เรามองว่าภาพรวมความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้ามีแนวโน้มที่ดี ตามการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกสินค้า บริษัทฯ จึงวางแผนขยายการลงทุนธุรกิจคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพอร์ตรายได้ประจำ โดยจะกระจายการลงทุนจากโซนท่าเรือแหลมฉบัง มาในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกทำเล คาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุนในช่วง ครึ่งปีหลังของปีนี้” นายนันท์มนัส กล่าว