หุ้นผันผวนสลับกลุ่มเล่น จับตาแรงขายหุ้นชิ้นส่วนฯ-เงินไหลเข้าหุ้น Value

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ แต่อาจจะมีการพักตัวได้ในระยะสั้น หลังจากทิศทางของตลาดมีการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ จึงอาจเป็น Sentiment เชิงลบต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทยได้
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการ Rotation จากหุ้นในกลุ่มสายเทคฯ ไปสู่หุ้นในกลุ่ม Value ซึ่งในตลาดบ้านเรามีหุ้นในกลุ่ม Value ค่อนข้างมาก เชื่อว่าจะช่วยหนุนดัชนีได้ ขณะที่ตลาดยังรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและตัวเลขว่างงานของสหรัฐคืนนี้
โดยให้แนวต้าน 1,600-1,610 จุด แนวรับ 1,580 จุด