ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.66-ติดตามฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(4 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับเปิดตลาดเมื่อเช้าที่ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าในช่วงเช้าหลังตลาดการเงินในประเทศกลับมาเปิดทำการ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงอ่อนค่าและทยอยฟื้นตัวกลับมาได้ในระหว่างวันสอดคล้องกับการ rebound ขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ประกอบกับแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วน เนื่องจากตลาดรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,474 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,420 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ระดับ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ