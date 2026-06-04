กรุงศรี อัพเป้า SET ปี 69 สู่ 1,680 จุด รับอานิสงส์ The New Capex Cycle หนุนบิ๊กดีลลงทุนหนาแน่น

บล.กรุงศรี ปรับเป้าหมาย SET Index ปี 69 สู่ 1,680 จุด หรือ PER26F 17.5 เท่า VS (ค่าเฉลี่ยระยะยาว 18.3 เท่า) จากเป้าหมายเดิม 1,600 จุด ตอบรับพัฒนาการเชิงบวกของศร 4 ลูก ได้แก่ รัฐบาลมีเสถียรภาพ กระแสการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้น ROE Uptrend และ Asia Sweet Spot ด้านการลงทุน กำลังหนุนภาพโอกาสของ "The New Capex Cycle ของไทย" จากองค์ประกอบที่กำลังหนุนอาเซียนและไทยชัดเจน
เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ (New Global Capex Cycle) ขับเคลื่อนโดย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การย้ายฐานการผลิตกลับประเทศหรือกลุ่มประเทศพันธมิตร (Reshoring) การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย โดยประเมินว่าการลงทุนสะสมในเอเชียช่วงปี 69 - 73 จะเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 69 - 73F ซึ่งถือเป็น Supercycle ครั้งสำคัญ
ขณะที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบสูงในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ต้นทุนที่แข่งขันได้ และเสถียรภาพทางการเมืองที่แข็งแกร่ง จากปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้ รวมถึงสถิติในอดีตที่ดัชนีหุ้นไทยมักให้ผลตอบแทนสูงถึง 82% ในช่วงวัฏจักรการลงทุน โดยมีแรงหนุนเชิงบวกที่จะนำดัชนีสู่เป้าหมาย ดังนี้
1) ปรับประมาณการ EPS ขึ้นเป็น 96 บาทต่อหุ้น จากเดิม 94 บาท เพื่อสะท้อนผลประกอบการที่ดีกว่าคาดในไตรมาส 1/69 และมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ New Global Capex Cycle ที่ขับเคลื่อนโดย AI Infrastructure, Data Center, Power Grid, Energy Security และกระแส China+1 ซึ่งกำลังดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่เอเชียและไทยอย่างมีนัยสำคัญ
2) ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ต้นทุนที่แข่งขันได้ และเม็ดเงิน FDI ที่รอการลงทุน
3) แนวโน้มดอกเบี้ยนโยบาย คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำราว 1% ต่อเนื่องไปถึงปี 70 หรือยาวนานกว่านั้น ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนและการ Re-rating ของ Valuation
4) สถิติในอดีตบ่งชี้ชัดเจน ทุกครั้งที่ประเทศไทยเข้าสู่ Capex Cycle ตลาดหุ้นมักให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 82% พร้อม PER Re-rating เฉลี่ย 5.3 เท่า สะท้อนว่าหากการลงทุนรอบใหม่พัฒนาเป็น Investment Cycle ระดับประเทศได้จริง ตลาดหุ้นไทย (SET) อาจกำลังเข้าสู่ช่วงที่ทั้งกำไรและ Valuation ขยายตัวพร้อมกันอีกครั้ง
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำธีม "Thailand New Capex Cycle" เลือกลงทุนกลุ่มธุรกิจต้นน้ำและกลางน้ำที่จะรับประโยชน์อย่างรวดเร็ว ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสื่อสาร โดยทาง KSS ได้คัดเลือกหุ้นเด่นที่ได้เปรียบสูงสุดในรอบการลงทุนนี้คือ GULF , AMATA , KBANK , BBL , PTT และ ADVANC