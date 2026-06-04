ก.ล.ต.-ธปท.-คปภ.-ตลท.ผนึกกำลังจัด Money Story for Influencer ยกระดับการเล่าเรื่องเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือจัด "โครงการ Money Story for Influencer" เชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมโครงการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเล่าเรื่องเงินอย่างมีความรับผิดชอบ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569
โครงการ Money Story for Influencer มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจเล่าเรื่องการเงิน มีโอกาสรู้จักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน และประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการเล่าเรื่องการเงินด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อไป
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากจะได้รับความรู้ ด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัย ผ่านการบรรยายในช่วง "Meet with Money Story & Regulators Insight" ที่เปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ได้รู้จักกับบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ธปท. และ คปภ. พร้อมด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ยังได้ร่วมรับฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการให้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ" เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการลงทุน เพื่อให้สามารถเล่าต่อผู้อื่นเมื่อมีโอกาสได้อย่างมีความรับผิดชอบ ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีช่วงพิเศษ "Meet with Investment & Tax Guru" กับโค้ชหนุ่ม คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ จากเพจ The Money Coach และคุณถนอม เกตุเอม จากเพจ TaxBugnoms ที่จะมาเล่าเรื่องลงทุนและช่วยแนะนำการบริหารจัดการการเงินและภาษีสำหรับอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะ
ทั้งนี้ โครงการ Money Story for Influencer จะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. และวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านใดก็ได้ (ไม่จำกัดเฉพาะแค่ภาคการเงินการลงทุนเท่านั้น) ที่มีความสนใจเล่าเรื่องการเงิน และต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 บัญชีรวมกันในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ได้ที่ลิงก์ https://www.sec.or.th/moneystory