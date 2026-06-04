หุ้นปิดบวก 6.73 จุด GULF-DELTA นำขึ้นรับอานิสงส์ AI-Data Center แม้ท้ายตลาดเริ่มแผ่ว

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,594.79 จุด เพิ่มขึ้น 6.73 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 89,750.47 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น ทดสอบระดับ 1,600 ก่อนค่อยๆย่อลงมาเล็กน้อย โดยทำจุดสูงสุด 1,607.25 จุด และจุดต่ำสุด 1,586.75 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 219 หลักทรัพย์ ลดลง 264 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 176 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุน นำโดย GULF และ DELTA อิงกระแสดาต้าเซ็นเตอร์ และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็น Sentiment บวก และเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้
อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย หลังดัชนี SET ขึ้นไปยืนในระดับ 1,600 จุด ทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้น ประกอบกับ ตลาดยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกลาง หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไม่ชัดเจน
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดอาจมีจังหวะพักตัวได้หลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้ว โดยให้แนวต้าน 1,600-1,610 จุด แนวรับ 1,580 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 9,122.08 ล้านบาท ปิดที่ 67.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 6,222.04 ล้านบาท ปิดที่ 58.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 5,920.46 ล้านบาท ปิดที่ 141.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,947.28 ล้านบาท ปิดที่ 356.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,823.98 ล้านบาท ปิดที่ 360.00 บาท ลดลง 4.00 บาท