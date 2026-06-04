นักวิเคราะห์ดังชี้จังหวะสะสมบิทคอยน์ แม้ราคาจ่อร่วง ลุ้นเป้ายาว 1.6 แสนดอลลาร์

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโต นักวิเคราะห์นิรนามผู้เคยประเมินจุดสูงสุดของบิทคอยน์ในปี 2568 ได้อย่างแม่นยำ ออกมาส่งสัญญาณเชิงรุกแก่นักลงทุน แม้จะประเมินว่าทิศทางราคาระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีก ทว่าเขากลับเลือกที่จะเดินหน้าสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในระยะยาว พร้อมเตือนสติการพยายามจับจังหวะหาจุดต่ำสุดที่สมบูรณ์แบบอาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการทำกำไรระลอกใหญ่
นักวิเคราะห์เพียงไม่กี่คนที่สามารถคาดการณ์จุดสูงสุดของบิทคอยน์ในปี 2568 ได้อย่างแม่นยำ เปิดเผยข้อมูลว่าเขายังคงเข้าซื้อบิทคอยน์อย่างต่อเนื่อง แม้จะประเมินว่าสภาวะตลาดยังไม่ถึงจุดต่ำสุดที่แท้จริงก็ตาม
คิลลาเอ็กซ์บีที (KillaXBT) นักวิเคราะห์นิรนาม ได้แบ่งปันมุมมองเชิงลึกต่อผู้ติดตามกว่า 201,800 รายบนแพลตฟอร์ม X ว่า บิทคอยน์มีแนวโน้มที่จะปรับฐานลงไปทดสอบระดับราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบัน แต่หากประเมินในระยะยาว เขาเชื่อมั่นอย่างยิ่งต่อทิศทางเชิงบวกของสินทรัพย์คริปโตอันดับหนึ่งตามมูลค่าตลาด
คิลลาเอ็กซ์บีที ระบุว่า เขาประเมินว่าราคาจะปรับตัวลงอีก แต่ก็ยังตัดสินใจเข้าซื้อ โดยตั้งคำถามกับตัวเองว่าพร้อมหรือไม่ที่จะสูญเสียโอกาสหากมัวแต่เฝ้ารอจุดต่ำสุดที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งคำตอบคือไม่ เขาจะไม่ยอมเป็นคนที่คิดว่าตัวเองสามารถกะเกณฑ์ทุกอย่างได้อย่างแม่นยำ บิทคอยน์มีโอกาสปรับตัวลงอีก 31% จากจุดนี้อย่างแน่นอน แต่การขยับขึ้นไปแตะระดับ 160,000 ดอลลาร์จากราคาปัจจุบัน ถือเป็นอัตราการเติบโตถึง 121% ผู้ที่มองข้ามอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในกรอบเวลาขนาดใหญ่แล้วประเมินว่านี่ไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อที่ดี คงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์
นักวิเคราะห์รายดังกล่าวยังประเมินทิศทางด้วยว่า บิทคอยน์อาจตกอยู่ในสภาวะตลาดหมีต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน
คิลลาเอ็กซ์บีที อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นักลงทุนจำนวนมากมักหมกมุ่นอยู่กับการหาจุดต่ำสุดที่พอดีเป๊ะ แต่สำหรับเขา ขอเลือกจุดเข้าซื้อที่อาจจะเร็วกว่ากำหนดเล็กน้อย ดีกว่าความพยายามจับจังหวะเข้าซื้อที่สมบูรณ์แบบแบบไร้ความหมาย ในฐานะนักลงทุน เขากำลังทยอยสร้างสถานะการลงทุนระยะยาวในช่วงสามถึงสี่เดือนข้างหน้า โครงสร้างราคาทั้งในระดับรายวันและรายสัปดาห์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้นในช่วงเวลานี้ เขาจึงเลือกที่จะสะสมสินทรัพย์และปล่อยให้กลไกตลาดทำงานตามรอบทิศทางของมัน
ในช่วงท้าย คิลลาเอ็กซ์บีที ได้ออกโรงเตือนถึงความเคลื่อนไหวระยะสั้นว่า บิทคอยน์อาจปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 65,200 ดอลลาร์ในเร็วๆ นี้
เขาอธิบายในมุมมองทางเทคนิคว่า พฤติกรรมราคาและทิศทางตลาดในช่วงการเริ่มต้นเดือนใหม่เป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมักจะเกิดปรากฏการณ์กวาดสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลง หากบิทคอยน์สามารถรักษาระดับ 70,800 ดอลลาร์ไว้ได้ เขาคาดว่าจะเห็นการทดสอบแนวต้านย่อยที่บริเวณ 73,000 ถึง 74,000 ดอลลาร์ และหากสามารถทะลุพร้อมเปลี่ยนโซน 73,000 ถึง 74,000 ดอลลาร์ ให้กลายเป็นฐานแนวรับได้สำเร็จ ก็จะเป็นการเปิดทางสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับราคาเปิดของเดือนก่อนหน้า ในทางกลับกัน หากแนวรับ 70,800 ดอลลาร์ไม่สามารถต้านทานแรงเทขายได้ ตลาดอาจเห็นการปรับตัวลงลึกไปสู่ระดับ 65,200 ดอลลาร์
ณ เวลาที่รายงาน ราคาซื้อขายบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 66,945 ดอลลาร์ ปรับตัวลดลง 5.8% ในรอบการซื้อขายระหว่างวัน