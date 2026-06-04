อีซี่มันนี่ปล่อยแคมเปญ'EXIT'-ชูโมเดล"ทรัพย์สินคือสภาพคล่อง"

อีซี่มันนี่ปล่อยแคมเปญการตลาด “EXIT” หรือ “ทางออก” ผ่านสื่อ Out of Home (OOH) ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของธุรกิจสินเชื่อทรัพย์ค้ำประกัน จากภาพจำแบบ “โรงรับจำนำ” ดั้งเดิม สู่โมเดลการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิด “Asset-Backed Financing” มุ่งเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคต่อ “ทรัพย์สิน” ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสุธี พนาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อีซี่มันนี่ กรุ๊ป เปิดเผยว่า แคมเปญ “EXIT” หรือ “ทางออก” ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทรัพย์สินใกล้ตัว สามารถกลายเป็นทางออกด้านสภาพคล่องทางการเงินได้” การสื่อสารครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างการรับรู้แบรนด์ แต่สะท้อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทที่มีต่อธุรกิจสินเชื่อทรัพย์ค้ำประกัน โดย Easy Money ต้องการผลักดันให้ Asset-Backed Financing กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินสำคัญสำหรับคนเมืองและผู้ประกอบการ SME ในยุคเศรษฐกิจ ที่ต้องการความคล่องตัวสูง
ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากกำลังเผชิญภาวะ “Asset-Rich but Credit-Poor” หรือมีทรัพย์สินแต่ขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในเมือง เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และคนรุ่นใหม่ที่มีทรัพย์สินอยู่ในมือ แต่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นที่เข้าถึงได้รวดเร็ว แนวคิดสำคัญของแคมเปญนี้คือ การมองทรัพย์สินใกล้ตัวในฐานะ “Hidden Liquidity” หรือสภาพคล่องที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ เครื่องประดับ นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่ง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ทันที โดยผู้บริโภคยังคงมีโอกาสไถ่คืนทรัพย์สินได้ในภายหลัง แตกต่างจากการขายทรัพย์สินออกไปอย่างถาวร
"ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนในกรุงเทพฯ เริ่มเห็นสื่อโฆษณาของ Easy Money ปรากฏตามจุดสำคัญทั่วเมือง ทั้งบนบิลบอร์ดดิจิทัล สถานีรถไฟฟ้า อาคารสำนักงาน และพื้นที่โฆษณากลางเมือง ด้วยข้อความสั้น กระชับ แต่สะท้อน Pain Point ทางการเงินของคนเมืองยุคใหม่ ผ่านคำว่า EXIT การใช้สื่อOut of Home (OOH) ทั่วกรุงเทพฯ สะท้อนถึงความพยายามของ Easy Money ในการเข้าถึงคนเมืองผ่าน 'พื้นที่ชีวิตจริง'ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน หรือศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างบทสนทนาใหม่เกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องและบทบาทของทรัพย์สินในชีวิตประจำวัน และเป็นการตอกย้ำแนวคิดว่า “ทรัพย์สินที่มีอยู่ อาจเป็นอีกหนึ่งทางออกทางการเงินที่ใกล้กว่าที่คิด"
นายสุธีย้ำว่า “EXIT” ไม่ได้หมายถึงเพียงทางออกด้านการเงิน แต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสินเชื่อทรัพย์ค้ำประกันสู่บทบาทใหม่ในฐานะ “Financial Solution” ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็สะท้อน ตำแหน่งใหม่ของแบรนด์ ที่ต้องการก้าวพ้นข้อจำกัดของภาพจำเดิมในธุรกิจโรงรับจำนำ “EXIT” จึงไม่ใช่เพียงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่เป็นความพยายามสร้าง “วัฒนธรรมทางการเงินใหม่” ที่มองทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร Cash Flow และเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่เข้าถึงได้จริงในชีวิตประจำวันและกลายเป็นอีกหนึ่ง Financial Tools สำคัญของคนในอนาคต ทั้งในมิติของการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคลและการเสริมความคล่องตัวให้ธุรกิจ SME ในยุคเศรษฐกิจใหม่