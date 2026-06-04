TQR คาด Q2 สดใส รุกพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับ Mega Trends โลก

"ที คิว อาร์ " ประเมินแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2 ไปได้สวย รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในกลุ่มประกันภัยต่อ Traditional และ Alternative ฟากซีอีโอเผยยังมีทิศทางเติบโตจากความต้องการบริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อและโซลูชันรูปแบบใหม่ รองรับ Mega Trends สำคัญของโลก
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/2569 ยังเป็นไปตามแผนงานบริษัทฯ เนื่องจากความต้องการทำประกันภัยต่อของลูกค้าในการคุ้มครองความเสี่ยงใหม่ๆ ทั้งในกลุ่ม Alternative เช่น ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ด้านประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ยังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ที่ขยายตัวตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน ส่งผลให้องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศมากขึ้น รวมทั้งประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) ขณะที่ประกันภัยต่อ ในกลุ่ม Traditional อาทิ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันความเสี่ยงภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน ยังเติบโตได้ดีเช่นกัน
“เรามองว่าในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ภาพรวมของตลาดประกันภัยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งในกลุ่มประกันภัยต่อ Traditional และ Alternative นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อและบริการที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายภาคธุรกิจ ปัจจุบันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยไซเบอร์กลายเป็นประเด็นสำคัญขององค์กรทั่วโลก ขณะที่ การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและโรคร้ายแรงในระยะยาว เราไม่ได้มองเพียงการเติบโตตามภาวะตลาด แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันใหม่ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงที่กำลังเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายชนะพันธุ์กล่าว
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาประกันภัยที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ความร่วมมือกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม Cyber Risk และระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี รองรับความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร ระดับบุคคล และภาคธุรกิจต่างๆ
อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 36.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 33.02 ล้านบาท และมีรายได้รวม 86.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 82.44 ล้านบาท