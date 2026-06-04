1600 จุดเจอกันแน่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์หลายสำนักคาดหมายว่า ปลายปี 2569 ดัชนีหุ้นจะพุ่งทะลุผ่านระดับ 1,600 จุดขึ้นไป แต่ผ่านมาเพียง 5 เดือนกับอีกเพียง 1 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ดัชนีพุ่งทะยานขึ้นมายืนที่ระดับ 1,588.05 จุดเสียแล้ว และมีแนวโน้มพุ่งทะลุ 1,600 จุดภายในสัปดาห์นี้
บรรยากาศการซื้อขายหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา คึกคักสุดขีด ดัชนีสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีที่ 1,588.06 จุด เพิ่มขึ้น 19.69 จุด มูลค่าซื้อขาย 93,010.91 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาไล่ช้อนซื้อหุ้นอย่างหนัก มียอดซื้อสุทธิ 8,597.82 ล้านบาท ทำให้ยอดซื้อสุทธิสะสมนับจากต้นปีมีจำนวน 28,915.17 ล้านบาท
ภาวะการลงทุนหุ้นปีนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตลาดหุ้นซบเซา มูลค่าการซื้อขายทรุดลงเหลือวันละ 2-3 หมื่นล้านบาทเท่านั้น และนักลงทุนอยู่ในสภาพสิ้นหวัง เพราะไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของหุ้น
ไม่มีฝ่ายวิเคราะห์โบรกเกอร์สำนักใดประเมินว่าหุ้นปี 2569 จะพุ่งขึ้นมาแตะระดับ 1,600 จุด โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าดัชนีอาจขึ้นมาแตะระดับ 1,450 จุด หรือมองไกลแค่ 1,500 จุด
แต่หุ้นวิ่งระเบิดเถิดเทิงมาเกือบ 1,600 จุดแล้ว โดยปรับตัวขึ้นจากจุดปิดสิ้นปี 2568 ที่ระดับ 1,259.67 จุด เพิ่มขึ้นมา 328.39 จุด หรือเพิ่มขึ้น 26.06% โดยมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติช่วยหนุน
ถ้าดัชนีพุ่งขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,600 จุด จะเป็นระดับเดียวกับจุดปิดเมื่อสิ้นปี 2565 หรือระดับเดียวกับเมื่อ 3 ปี 5 เดือนที่ผ่านมา
หุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA อาจมีส่วนสำคัญในการลากดัชนีมาไกล แต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ไม่เพียงหุ้น DELTA เท่านั้นที่ส่งให้ดัชนีวิ่งฉิว เพราะมีหุ้นขนาดใหญ่อีกหลายบริษัทที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ และช่วยผลักดันดัชนี
หุ้นบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สร้างจุดสูงสุดใหม่ในราคาปิดที่ 64.25 บาท หุ้น DELTA สร้างจุดปิดสูงสุดใหม่ที่ 355 บาท ขณะที่หุ้นกลุ่มแบงก์ทยอยสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 12 เดือน
ความร้อนแรงของตลาดหุ้นอาจสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงตกต่ำอย่างหนัก กำลังซื้อหดตัว แต่ได้รับการกระตุ้นในระยะสั้นจากโครงการไทยช่วยไทย ภาคธุรกิจโดยรวมยังซบเซา เพียงแต่คาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยผลักดันให้ GDP เติบโตสูงขึ้น และมีความคาดหวังการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่จะปลุกให้หุ้นไทยปี 2569 ฟื้น
ยังไม่มีข่าวร้ายหรือปัจจัยลบที่จะมาทำลายบรรยากาศการซื้อขายหุ้นที่กำลังร้อนแรงสุดขีด และเปิดตลาดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ ดัชนีน่าจะตีฝ่าขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดได้ ซึ่งจะถือว่าทะลุสู่เป้าหมายอย่างเร็วเกินคาด
สิ่งที่นักลงทุนตั้งคำถามคือ ผ่าน 1,600 จุดแล้ว ดัชนีจะวิ่งไปต่อหรือไม่ ขาขึ้นรอบใหญ่รอบนี้จะปิดฉากลงเมื่อไหร่
เสียงเตือนตลาดหุ้นโอเวอร์ฮีทหรือร้อนแรงเกินเหตุเริ่มดังขึ้นแล้ว ส่งตรงถึงนักลงทุนรายย่อยให้ระวังความเสี่ยง โดยทยอยขายหุ้นทำกำไร
แต่แรงซื้อของต่างชาติที่ไหลทะลักเข้ามาเมื่อวันอังคาร ย่อมทำให้หัวใจของนักลงทุนภายในประเทศพองโต
เพราะถ้าต่างชาติขนเงินกลับมาไล่ซื้อหุ้นอย่างเอาเป็นเอาตาย ขาขึ้นรอบนี้อาจดำรงอยู่ต่อไปอีกสักพัก