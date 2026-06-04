TSE เปิดแผน Q2 เร่งพัฒนา Solar Big Lot เฟส 2

"ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ "เปิดแผนไตรมาส 2/69 เร่งลงทุนโครงการ Solar Big Lot เฟส 2 ปักธงเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 4 โครงการแรก กำลังการผลิตรวม 30.20 MW ในต้นปี 70 และทยอย COD อีก 24 โครงการ กำลังการผลิตรวม 198.86 MW ระหว่างปี 71-73 ฟากซีอีโอ “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ระบุ เดินหน้าพัฒนาและจัดหาโครงการใหม่ พร้อมต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สุขภาพและความงาม เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโครงการ Solar Big Lot อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ Solar Big Lot เฟส 2 จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 30.20 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงต้นปี 2570 และอีก 24 โครงการ จาก Solar Big Lot เฟส 1 และ 2 กำลังการผลิตเสนอขาย 198.86 เมกะวัตต์ จะทยอย COD ระหว่างปี 2571-2573 ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมจากโครงการดังกล่าว 229.06 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573
พร้อมกันนี้ ยังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (WTE) โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อออกแบบโรงไฟฟ้า และการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงการ (EPC)
อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1/2569 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่ม Solar Rooftop จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ HomePro จังหวัดอุบลราชธานี หาดใหญ่ และลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) มีรายได้รวม 326.95 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 52.81 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 177.45 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 95.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 1/2569 ลดลง 9.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 27.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 310.86 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 24 โครงการ รวม 73.80 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจากการได้รับคัดเลือกในโครงการ Solar Big Lot เฟส 1 และ 2 จำนวน 28 โครงการ รวม 229.06 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก 1 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน กำลังการผลิตเสนอขายรวม 8 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจด้านเวชกรรม สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ IVF (In-Vitro Fertilization) และมีแผนขยายไปยังธุรกิจสุขภาพ และความงามอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม เสริมสร้างรายได้ และ New S-Curve ให้กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน