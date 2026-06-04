88TH ส่ง MONSTER LAB เขย่าวงการสัตว์เลี้ยง

"88(ไทยแลนด์)" ประกาศบุกชิงเค้ก Pet Care ส่ง MONSTER LAB บริษัทย่อย ผนึก “หนุ่ม กรรชัย” ดึง Morena Solutions ร่วมลงนาม MOU ทุ่มทุนวิจัยยกระดับนวัตกรรมสร้างมาตรฐานใหม่เขย่าวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง จ่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่ม Pet Care ไตรมาส 3/2569 อาหารเม็ด อาหารเปียก ขนม และผลิตภัณฑ์กรูมมิ่งสำหรับสุนัขและแมว
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) “88TH” เปิดเผยว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท มอนสเตอร์ แล็บ จำกัด “MONSTER LAB” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย88TH ผนึกกำลัง “กรรชัย กำเนิดพลอย” พาร์ทเนอร์ของ MONSTER LAB และ Morena Solutions บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง โดย “น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม Pet Care
โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ MONSTER LAB ในการเดินหน้าลงทุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ผ่านการนำเทคโนโลยี และองค์ความรู้มาต่อยอด สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคต MONSTER LAB ได้รับสิทธิในการใช้งานและต่อยอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิในการใช้งานเทคโนโลยี เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ Premium ของบริษัท โดยไฮไลต์สำคัญของโครงการคือการนำ Glyco-SOS™ Technology และ NMG™ Technology มาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการยกระดับระบบโภชนาการสัตว์เลี้ยงผ่านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับนาโน ระบบทางเดินอาหาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารอาหาร
สำหรับจุดเด่นสำคัญ คือ Glyco-SOS™ Technology ซึ่งถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงและการดูดซึมสารอาหาร ผ่านการออกแบบระบบการทำงานขององค์ประกอบสำคัญในระดับโครงสร้าง Nano ขณะที่ NMG™ Technology มุ่งเน้นการดูแลสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งด้านภูมิคุ้มกัน การดูดซึมสารอาหาร และคุณภาพชีวิตโดยรวม
“MONSTER LAB ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแบรนด์ อาหารสัตว์ แต่ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้กับอุตสาหกรรม Pet Care ผ่านนวัตกรรม งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าอนาคตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง จะไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ราคา แต่จะแข่งขันกันด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และความแตกต่างที่สร้างคุณค่าได้จริง”
ทั้งนี้ MONSTER LAB มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่ม Pet Care ภายในไตรมาส 3/2569 ครอบคลุมอาหารเม็ด อาหารเปียก ขนม และผลิตภัณฑ์กรูมมิ่งสำหรับสุนัขและแมว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในอนาคต