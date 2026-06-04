หุ้นปิดพุ่ง 12.54 จุด แตะ 1,600 จุด แกร่งสวนโลกรับอานิสงส์ Data Center-ท่องเที่ยว-น้ำมันพยุงตลาด

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,600.60 จุด เพิ่มขึ้น 12.54 จุด (+0.79%) มูลค่าซื้อขายราว 54,530 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดต่ำสุด 1,586.20 จุด และจุดสูงสุด 1,603.90 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นได้ดีสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่ปที่รับลงตามตลาดหุ้นสหรัฐหลังสงครามในตะวันออกกลางปะทุอีกครั้ง
ขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นมาของหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะ GULF DELTA ADVANC ซึ่งได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center สะท้อนความคาดหวังโตตามเทรนด์โลก ขณะเดียวกัน AOT รับปัจจัยบวกตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนพ.ค.เติบโตเทียบกับปีที่แล้ว รวมทั้งกลุ่มพลังงานรับผลดีราคาน้ำมันดิบพุ่ง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อเนื่อง โดยให้กรอบแนวรับ 1,590 จุด และแนวต้าน 1,610 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 6,715.25 ล้านบาท ปิดที่ 67.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,317.13 ล้านบาท ปิดที่ 58.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,032.04 ล้านบาท ปิดที่ 140.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,843.19 ล้านบาท ปิดที่ 359.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,186.60 ล้านบาท ปิดที่ 173.50 บาท ลดลง 2.00 บาท