สแกนจ่าย "ไทยช่วยไทยพลัส" 3 วันแรก ทะลุ 7 พันลบ. ร้านค้าร่วมกว่า 9.5 แสนแห่ง

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานข้อมูลช่วง 3 วันแรก (1-3 มิ.ย.) ของร้านค้า และการใช้สิทธิในโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" (60/40) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 มิ.ย.69 เวลา 23.00 น. พบว่า จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 26.04 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้น 7,316.25 ล้านบาท แยกเป็น
- เงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย (60%) 4,253 ล้านบาท
- เงินที่ประชาชนจ่าย (40%) 3,063.25 ล้านบาท
- จำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จ 17.82 ล้านคน
- จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8.4 แสนร้านค้า
โดยปัจจุบัน มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 9.54 แสนร้านค้า แยกเป็น ร้านค้าเดิม 8.53 แสนร้านค้า และร้านค้าใหม่ 1 แสนร้านค้า