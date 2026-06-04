“PEACE”เติบโตมั่นคง เน้นยึดโปรดักส์ถนัด ผุด3โครงการใหม่ ชิงตลาดแนวราบ เป้าโอนทั้งปี 1.5 พันล้าน

‘โดม ศิริโสภณา’ กรรมการผู้จัดการรุ่นใหม่ “PEACE” ประกาศยึดโปรดักส์ที่ถนัดปักหลักลุยที่อยู่อาศัยแนวราบ พร้อมเปิด 2 โครงการใหม่ “เฌอรีน พหล-วัชรพล” “คอร์ดิซ พัฒนาการ-อ่อนนุช” รวมมูลค่าประมาณ 3,450 ล้านบาท ปลายเปิดเจาะตลาดบ้านหรู กับแผนโครงการใหม่ แบรนด์ “อินเนอร์ พีซ” ทำเลสาทร–กัลปพฤกษ์ ตั้งเป้าทั้งปีมียอดโอน 1,500 ล้านบาท
นายโดม ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE กล่าวว่า บริษัทพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบออกสู่ตลาดมาถึง 31 ปี จนถึงปัจจุบัน กว่า 30 โครงการ ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าไม่น้อยกว่า 3,600 ยูนิต และสามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้สำเร็จในทุกโครงการที่พัฒนา และภายใต้ภาวะตลาดปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เน้นเติบโตมั่นคง และยั่งยืน ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ และท่ามกลางตลาดอสังหาฯ ติดลบ ถึงแม้ซัพพลายใหม่ที่ออกมาจะหดแต่ดีมานด์หดตัวเยอะกว่าซัพพลาย ผมมองว่ากว่าที่ดีมานด์จะสมดุลซัพพลายก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปี จุดสมดุลใหม่ถึงจะเกิดทุกคนต้องปรับตัว PEACE เองเราก็ปรับตัวและบริหารธุรกิจแบบยืดหยุ่น
โดยการพัฒนาโครงการ จะผ่าน 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1.เฌอ (CHER) ทาวน์โฮม ระดับราคา 2-4 ล้านบาท 2.เฌอเรีย (CHEREA) โครงการ Mixed Product ระดับราคา 3.5-15 ล้านบาท 3.คอร์ดิซ (CORDIZ) ทาวน์โฮม 3 ชั้น ระดับราคา 6.5-8 ล้านบาท และ 4.อินเนอร์ พีซ (INNER PEACE) ทาวน์โฮมและบ้านแฝด 3 ชั้น ระดับราคา 6.5-15.9 ล้านบาท และ 5. เฌอรีน (CHERENE) บ้านเดี่ยว ระดับราคา 12-25 ล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดขายอยู่ 11 โครงการ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการเปิดใหม่ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 2-5 โครงการ และในปี 2569 เตรียม Grand Opening จำนวน 2 โครงการ ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 นี้ รวมมูลค่ากว่า 3,450 ล้านบาท คือโครงการเฌอรีน พหล-วัชรพล (CHERENE Phahol-Watcharapol) บ้านเดี่ยวสถาปัตยกรรม Modern Coastal Spanish ติดถนนวัชรพล 5 นาทีถึงทางด่วนฉลองรัช เข้าเกษตร–นวมินทร์–เอกมัย ได้รวดเร็ว ใกล้ถนนเทพรักษ์เพียง 600 เมตร โครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ 78-0-28 ไร่ พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 257 ยูนิต ขนาดที่ดิน 54.20-79.1 ตารางวา (ตร.ว.) มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 218-373 ตร.ม. ราคา 12-25 ล้านบาท และ โครงการคอร์ดิซ พัฒนาการ-อ่อนนุช พรีเมียมทาวน์โฮมทำเลศักยภาพ ใกล้ทองหล่อ เพียง 3 กม. บนเนื้อที่โครงการ 6 ไร่ เพียง 68 ยูนิต ราคา 6.5-8 ล้านบาท
นอกจากนี้ มีอีก 1 โครงการที่เตรียมเปิดในช่วงไตรมาส 4 คือ โครงการอินเนอร์ พีซ สาทร–กัลปพฤกษ์ พรีเมียมทาวน์โฮม และบ้านแฝด 3 ชั้น จำนวน 109 ยูนิต มูลค่ารวม 800-900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้ายอดรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2569 อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน (Landlord) ซึ่งแนวคิดนี้บริษัทฯ ได้ศึกษามาตลอด.