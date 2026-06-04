PTG -กาแฟพันธุ์ไทย จับมือ ททท. ปลุกพลัง ESG Tourism

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) และบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผ่านโครงการ "Village to The World" นำประสบการณ์การส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง เข้าสนับสนุน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี และร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา PTG และกาแฟพันธุ์ไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รวมพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่าง “คน ป่า และเศรษฐกิจชุมชน” ผ่านกระบวนการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ (Shade-grown Coffee) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ทั้งยังช่วยหยุดยั้งการเผาป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าจำนวนกว่า 16,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 ไร่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 24 ครัวเรือน มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ผ่านการรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) ช่วยให้คนในชุมชนเข้มแข็ง และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยทุกต้นกล้าที่ส่งมอบในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่คือการ “ส่งต่อ ความหวัง" และ "เติมเต็มความฝัน" ของพี่น้องเกษตรกรบนดอย ที่จะได้มีอาชีพที่ยั่งยืนในบ้านเกิด มีรายได้ที่มั่นคง และส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือต่างประเทศ ทำให้สถาบันครอบครัวบนพื้นที่สูงกลับมาอบอุ่นและเข้มแข็งอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ “เส้นทางท่องเที่ยวดอยอมก๋อย” เพื่อขับเคลื่อนโมเดล ESG Tourism เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และลิ้มรสกาแฟอาราบิก้าแท้จากต้นน้ำ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติการอนุรักษ์ป่า การลดมลพิษทางอากาศ และการกระจายรายได้หมุนเวียนตรงสู่มือเกษตรกร สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม PTG ที่อยากเห็นคนไทยทุกคน #อยู่ดีมีสุข
นอกจากนี้ PTG และกาแฟพันธุ์ไทย ยังเปิดโอกาสให้ สมาชิก Max Card ได้มีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของโครงการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูง เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยครบ 100 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับทันทีแต้ม Max Point x2* (จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 – 15 กรกฎาคม 2569)
สำหรับสมาชิก Max Card ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมความฝันให้พี่น้องเกษตรกรบนดอยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3RHfrAM