ASIAออกหุ้นกู้ชุดใหม่ให้ดอกเบี้ย 6%

"เอเชียโฮเต็ล "เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ แบบมีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมเสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ วันที่ 4 – 5 และวันที่ 8 มิถุนายน 69 ฟากผู้บริหาร “พัชรพล เตชะหรูวิจิตร” ระบุที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยได้ครบตรงเวลาทุกงวด ล่าสุดชำระคืนหุ้นกู้เดิม 480 ล้านบาท สนับสนุนฐานะการเงินแกร่ง สภาพคล่องดี อนาคตเติบโตมั่นคง ขณะที่ "ทริสเรทติ้ง" จัดอันดันเครดิตองค์กรที่ระดับ“BB” แนวโน้ม “คงที่"
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2569 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 8 มิถุนายน 2569 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ติดต่อได้ที่ Call Center : 02-009-8000
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เพื่อชำระคืนหนี้ และเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ จำนองโรงแรมเอเชียพัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มูลค่าตลาดที่ดินประเมินได้รวม 1,642.20 ล้านบาท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569) โดยจะดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1 เท่า
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “คงที่"
ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น ASIA265A ครบถ้วนทั้งเงินต้นรวมมูลค่า 480 ล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างต่อเนื่อง
“ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนตรงเวลาทุกงวด สะท้อนถึงการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ สภาพคล่องที่แข็งแรง และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว”นายพัชรพล กล่าว