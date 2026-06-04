หุ้นแกว่งตัวกลับมากังวล ตอ.กลาง หลังเปิดฉากโจมตีรอบใหม่-สหรัฐฯ จ่อเก็บภาษีนำเข้าเพิ่ม

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียด หลังมีรายงานการโจมตีจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยสหรัฐฯโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน ในขณะที่อิหร่านได้โจมตีคูเวต ซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติสงครามมีความไม่แน่นอนมากขึ้น และการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะคงดำเนินต่อไป ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำในตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม Sentiment โดยรวมเป็นลบ
นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากกระแสข่าวล่าสุดที่ระบุว่า สหรัฐฯ จะพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ในอัตราประมาณ 10% ถึง 12.5% ภายใต้มาตรา 301 เพื่อเป็นมาตรการทดแทนหลังจากศาลฎีกาของสหรัฐฯ ตัดสินว่ารัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขต
อย่างไรก็ตาม ประเด็นภาษีดังกล่าวยังไม่มีการเรียกเก็บในทันที แต่เปิดช่องให้ประเทศคู่ค้าสามารถยื่นเอกสารชี้แจง ทบทวน หรือเจรจาต่อรองได้ จึงประเมินผลกระทบเป็นลักษณะ Neutral เนื่องจากมองว่าเป็นเพียงเกมการค้าเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของสหรัฐฯ
สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจคือการใช้จ่ายในโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" ซึ่งพบว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี โดยมาตรการนี้บวกต่อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจการเงิน
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,580 จุด และหากหลุดระดับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,570 จุด ขณะที่แนวต้าน 1,600 จุด