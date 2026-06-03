คลังยันไม่เก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าร่วม "ไทยช่วยไทย พลัส"-เตือนห้ามขายเกินราคา

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงคลัง ยืนยันว่า ไม่เคยนำเอาข้อมูลร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 โครงการคนละครึ่ง ทั้ง 5 เฟส และโครงการชิมช้อปใช้ มาคำนวณเพื่อเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ร้านค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ส่วนกรณีร้านค้าที่มีการปรับเพิ่มราคาสินค้าสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 แต่หากซื้อสินค้าโดยไม่ได้จ่ายผ่านโครงการดังกล่าวจะได้ราคาที่ถูกกว่านั้น หากประชาชนพบเจอกรณีดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานของภาครัฐทั้งผ่านเว็บไซต์ และหน่วยงานในพื้นที่ได้ โดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันที หากพบว่าร้านค้ากระทำการดังกล่าวจริงอาจจะมีบทลงโทษต่อไป ซึ่งต้องไปพิจารณาจากเงื่อนไขที่ร้านค้ากดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
"อยากให้ทั้งร้านค้าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ทุกคนเข้าใจก่อนว่า โครงการนี้เราทำมาเพื่อช่วยคนไทยด้วยกัน ช่วยให้ร้านค้ามียอดขายมากขึ้น ดังนั้นร้านค้าก็ควรจะช่วยและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเมื่อมีการขายสินค้าได้มากขึ้น ไม่ควรมีการปรับขึ้นราคา หากประชาชนพบเจอร้านค้าลักษณะนี้สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ คลังและพาณิชย์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ได้ทันที จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ" ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ