Mt. Gox โอนบิทคอยน์ 7.4 หมื่นล้านบาท ก่อนครบกำหนดคืนเงิน กดราคาบิทคอยน์ร่วงแรง-ตลาดผวาหนัก

กระเป๋าเงินเย็นของ Mt. Gox ส่งสัญญาณเตือนตลาดอีกครั้ง หลังโอนบิทคอยน์กว่า 10,000 เหรียญมูลค่าราว 739 ล้านดอลลาร์ออกจาก cold storage ในคืนวันอังคาร แม้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการขาย แต่ตลาดก็สั่นสะเทือนทันที ราคาบิทคอยน์ร่วงทะลุ 70,000 ดอลลาร์สู่จุดต่ำสุดในรอบสองเดือน ท่ามกลางแรงกดดันเงินไหลออก ETF ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ และบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดโลก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า Mt. Gox กลายเป็น "สร้างข่าวลือซ้ำซาก" มากกว่าแรงกดดันราคาที่แท้จริง
ข้อมูลจาก Arkham ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าตรู่วันอังคาร กระเป๋าเงินเย็นของ Mt. Gox ได้โอนบิทคอยน์จำนวน 10,422.65 เหรียญออกมา โดยส่วนใหญ่ถูกส่งต่อไปยังกระเป๋าใหม่ และอีก 116.30 เหรียญถูกโอนเข้า hot wallet ที่เป็นที่รู้จักของ Mt. Gox
สำคัญต้องย้ำให้ชัดว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า Mt. Gox ขายบิทคอยน์หรือเปิดรอบการคืนเงินให้เจ้าหนี้รายใหม่แต่อย่างใด ผู้ดูแลทรัพย์สินมีกำหนดเส้นตายดำเนินการคืนเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2569 หลังจากที่ขยายเวลาออกมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว โดยอ้างเหตุผลว่ากระบวนการตรวจสอบเจ้าหนี้ยังไม่สมบูรณ์และล่าช้าในการดำเนินการ
ขณะที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ Mt. Gox คือชื่อที่นักลงทุนรุ่นแรกของตลาดคริปโตจดจำได้ขึ้นใจ ครั้งหนึ่งเคยเป็นกระดานเทรดบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนจะล้มครืนลงในปี พ.ศ. 2557 ทิ้งเจ้าหนี้ไว้รอคิวมานานกว่าทศวรรษ ศาลโตเกียวอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการทางแพ่งในปี พ.ศ. 2564 เปิดทางให้ทยอยคืนเงินผ่านกระดานเทรดที่จดทะเบียนรับรอง แต่กระบวนการทั้งหมดก็ยืดเยื้อมาตลอดด้วยการขยายกำหนดเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ปัจจุบัน Mt. Gox ยังคงถือบิทคอยน์ที่ต้องคืนแก่นักลงทุนอีกประมาณ 35,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,400 ล้านดอลลาร์ ตามการประเมินของ มาร์คัส เลวิน ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายข้อมูลแบบกระจายศูนย์ XYO แม้ตัวเลขนี้จะดูมหึมาในแง่สัมบูรณ์ แต่เลวินกล่าวกับ Decrypt ว่ามันเป็น "ปริมาณน้อยนิดเมื่อเทียบกับสภาพคล่องและปริมาณซื้อขายในตลาดบิทคอยน์ปัจจุบัน"
"ถ้าเหรียญเหล่านี้ไม่ได้ถูกเทขายอย่างหนักในระยะเวลาสั้น ๆ ผมไม่คาดว่าการแจกจ่ายที่เหลืออยู่จะขยับราคาได้มากนัก" เลวินกล่าว
เขาอธิบายต่อว่าตลาดตอบสนองต่อกระแสเงินทุน ETF สภาพแวดล้อมมหภาค และการจัดวางพอร์ตของสถาบันมากกว่าซัปพลายที่เหลือจาก Mt. Gox ซึ่งนักเทรดมีเวลาปรับราคารองรับมานานหลายปีแล้ว "ถึงตอนนี้มันกลายเป็นพาดหัวซ้ำซากมากกว่าจะเป็นแรงกดดันขาลงที่แท้จริง" เขาทิ้งท้าย
ด้าน อิกนาซิโอ อากีร์เร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Bitget มองว่าการโอนครั้งนี้น่าจะเชื่อมโยงกับกระบวนการคืนเงินของผู้ดูแลทรัพย์สินมากกว่า ไม่ใช่สัญญาณของการขายทันที เขาชี้ว่า Mt. Gox เป็น "แรงกดดันที่ตลาดรับรู้มานานหลายปี" และการแจกจ่ายให้เจ้าหนี้ในรอบก่อนหน้าก็ไม่ได้สร้างความปั่นป่วนร้ายแรงต่อการซื้อขายบิทคอยน์แต่อย่างใด
กระนั้น อากีร์เรก็เตือนว่าความเสี่ยงที่ใกล้มือที่สุดอาจอยู่ที่ "ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินบนเชน" เพราะการโอนขนาดใหญ่อาจ "จุดชนวนการเก็งกำไร" ก่อนที่จะรู้ชัดว่าเหรียญถูกแจกจ่ายหรือถูกขาย แม้ตลาดบิทคอยน์จะมีสภาพคล่องและการมีส่วนร่วมของสถาบันที่แข็งแกร่งกว่าช่วงต้นของกระบวนการคืนเงิน Mt. Gox อย่างเทียบไม่ได้ก็ตาม