TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง

ในยุคที่ภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเร่งปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองแห่งอนาคต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ยังคงตอกย้ำบทบาทผู้นำ Green Ecosystem ของประเทศไทย ด้วยความสำเร็จครั้งสำคัญในการได้รับการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ หรือ EPD (Environmental Product Declaration) มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวม 33 รายการ พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TOA ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเป็นผู้นำตลาดสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างของประเทศเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว
โดย นางสาววิภาดา นาคไพรัช ผู้อำนวยการสายงาน SHE & Quality Management and Sustainability เป็นผู้แทน TOA เข้ารับมอบโล่เกียรติยศจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในงานครบรอบ 33 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ภายใต้แนวคิด “สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทย : ปรับเพื่ออยู่ รู้เพื่อรอด” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
EPD มาตรฐานใหม่ของวัสดุก่อสร้างระดับโลก สู่ความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ก้าวสำคัญของ TOA ในครั้งนี้ คือการได้รับการรับรองฉลาก EPD จำนวนสูงถึง 33 รายการ ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสีและวัสดุก่อสร้างของไทย EPD เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานสากล ISO 14025 ที่แสดงข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การได้รับฉลาก EPD จึงไม่ใช่เพียงเครื่องหมายรับรองด้านสิ่งแวดล้อม แต่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของโครงการ สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภค สามารถตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมรองรับอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล ผลิตภัณฑ์สำคัญของ TOA ที่ได้รับการรับรอง EPD ครอบคลุมกลุ่มสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชั้นนำ อาทิ SuperShield, SuperShield Organic care, SuperShield Duraclean, SuperShield Duraclean A+, TOA Shield-1, 4SEASONS, TOA PRO EXPERT, TOA GLIPTON และ TOA WallTex เป็นต้น
จากผู้บุกเบิกสีปลอดสารพิษโลหะหนักรายแรกในไทย สู่ผู้นำ Green Product มากกว่า 80 รายการ
นอกจากการได้รับฉลาก EPD แล้ว TOA ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งสะท้อนเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 TOA คือผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสีไทย ด้วยการพัฒนาสีอิมัลชั่นปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนัก เป็นรายแรกของประเทศ ก่อนต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน TOA มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรวมมากกว่า 80 รายการ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีพอร์ตผลิตภัณฑ์รักษ์โลกครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย
ขับเคลื่อน Green Ecosystem เพื่ออนาคตของเมืองและคุณภาพชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของภาคอสังหาริมทรัพย์สู่ยุค Net Zero และ Sustainable Development ความสำเร็จครั้งนี้ จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความเป็นผู้นำตลาดของ TOA เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการยกระดับ Green Ecosystem ของอุตฯก่อสร้างไทย ด้วยการพัฒนา นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ที่คำนึงถึงความสวยงาม ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย สุขภาวะของผู้อยู่อาศัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า TOA กำลังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้อาคาร บ้านเรือน และเมืองของไทยก้าวสู่มาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพราะสำหรับ TOA ความสำเร็จทางธุรกิจไม่ได้วัดเพียงส่วนแบ่งตลาด หากแต่วัดจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น Green Leader ของอุตสาหกรรม TOA ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของผู้คน และการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions 2050 เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและคนรุ่นต่อไป ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอบฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซต์ https://greenlabel.tei.or.th/toa-paint-thailand-public-company-limited.