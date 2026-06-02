xs
xsm
sm
md
lg

TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเร่งปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองแห่งอนาคต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ยังคงตอกย้ำบทบาทผู้นำ Green Ecosystem ของประเทศไทย ด้วยความสำเร็จครั้งสำคัญในการได้รับการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ หรือ EPD (Environmental Product Declaration) มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวม 33 รายการ พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TOA ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเป็นผู้นำตลาดสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างของประเทศเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว 

โดย นางสาววิภาดา นาคไพรัช ผู้อำนวยการสายงาน SHE & Quality Management and Sustainability เป็นผู้แทน TOA เข้ารับมอบโล่เกียรติยศจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในงานครบรอบ 33 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ภายใต้แนวคิด “สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทย : ปรับเพื่ออยู่ รู้เพื่อรอด” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

EPD มาตรฐานใหม่ของวัสดุก่อสร้างระดับโลก สู่ความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ก้าวสำคัญของ TOA ในครั้งนี้ คือการได้รับการรับรองฉลาก EPD จำนวนสูงถึง 33 รายการ ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสีและวัสดุก่อสร้างของไทย EPD เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานสากล ISO 14025 ที่แสดงข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

การได้รับฉลาก EPD จึงไม่ใช่เพียงเครื่องหมายรับรองด้านสิ่งแวดล้อม แต่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของโครงการ สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภค สามารถตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมรองรับอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล ผลิตภัณฑ์สำคัญของ TOA ที่ได้รับการรับรอง EPD ครอบคลุมกลุ่มสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชั้นนำ อาทิ SuperShield, SuperShield Organic care, SuperShield Duraclean, SuperShield Duraclean A+, TOA Shield-1, 4SEASONS, TOA PRO EXPERT, TOA GLIPTON และ TOA WallTex เป็นต้น

จากผู้บุกเบิกสีปลอดสารพิษโลหะหนักรายแรกในไทย สู่ผู้นำ Green Product มากกว่า 80 รายการ

นอกจากการได้รับฉลาก EPD แล้ว TOA ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งสะท้อนเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 TOA คือผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสีไทย ด้วยการพัฒนาสีอิมัลชั่นปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนัก เป็นรายแรกของประเทศ ก่อนต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน TOA มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรวมมากกว่า 80 รายการ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีพอร์ตผลิตภัณฑ์รักษ์โลกครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย


ขับเคลื่อน Green Ecosystem เพื่ออนาคตของเมืองและคุณภาพชีวิต

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของภาคอสังหาริมทรัพย์สู่ยุค Net Zero และ Sustainable Development ความสำเร็จครั้งนี้ จึงไม่ได้สะท้อนเพียงความเป็นผู้นำตลาดของ TOA เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการยกระดับ Green Ecosystem ของอุตฯก่อสร้างไทย ด้วยการพัฒนา นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ที่คำนึงถึงความสวยงาม ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย สุขภาวะของผู้อยู่อาศัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า TOA กำลังมีส่วนร่วมในการผลักดันให้อาคาร บ้านเรือน และเมืองของไทยก้าวสู่มาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพราะสำหรับ TOA ความสำเร็จทางธุรกิจไม่ได้วัดเพียงส่วนแบ่งตลาด หากแต่วัดจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม


ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น Green Leader ของอุตสาหกรรม TOA ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของผู้คน และการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions 2050 เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและคนรุ่นต่อไป ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอบฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซต์ https://greenlabel.tei.or.th/toa-paint-thailand-public-company-limited.




TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง
TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง
TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง
TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง
TOA ยืนหนึ่ง Green Ecosystem ไทย คว้าฉลาก EPD สูงสุด 33 รายการ พร้อมรับโล่ฉลากเขียว 25 ปีต่อเนื่อง