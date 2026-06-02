ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.58-แกว่งตัวกรอบแคบ-มีแรงหนุนจากฟันด์โฟลว์ตลาดหุ้นไทย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(2มิ.ย.69)เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบในช่วง 32.52-32.65 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแกว่งตัวเป็นกรอบ เพราะแม้จะมีปัจจัยลบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และบทสรุปสุดท้ายของดีลข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่เงินบาทก็มีแรงหนุนในระหว่างวันจากแรงซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ (ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยถึง 8,597 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสถานะ Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 2,332 ล้านบาท)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันทำการถัดไป ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ระดับ 32.50-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ตัวเลข PMI ภาคบริการเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ และอีกหลายๆ ประเทศในวันพุธ และข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรับฯ ในวันพฤหัสบดี