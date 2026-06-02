KX เปิดตัวฟีเจอร์'เหมียวดู'-เอาใจสายมู-วิเคราะห์พฤติกรรมการเงินผ่านแนวคิดดูดวง

บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด (KX) ในเครือ KBTG เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่“เหมียวดู”(MeowDoo)บนแอปพลิเคชัน “เหมียวจด” ที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลรายรับ-รายจ่ายที่เข้าใจยาก ให้กลายเป็นสรุปรายเดือนที่เข้าใจง่าย สนุก และนำไปใช้ได้จริง ผ่านแนวคิดการดูดวงการเงินรายเดือน ผสานการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองมากขึ้น พร้อมปลูกฝังวินัยทางการเงินและส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินให้กับคนไทย
นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ฟีเจอร์ “เหมียวดู”ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจการใช้เงินของตัวเองได้ง่ายขึ้น โดยนำข้อมูลการใช้จ่ายของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นภาพรวมที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมนำเสนอในรูปแบบ “ดูดวงการเงินรายเดือน” ที่คนไทยสายมูคุ้นเคย ทำให้เรื่องการเงินกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นแนวโน้มการใช้จ่ายของตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการติดตามและปรับพฤติกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “ไพ่ 3 ใบ” ที่ช่วยสะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายเชิงลึก พร้อมคำอธิบาย และกราฟสรุปที่ดูง่ายสบายตา รวมถึง “ลูกแก้วทำนาย” ที่ช่วยคาดการณ์แนวโน้มด้านการเงินในอนาคต โดยเชื่อมโยงกับเวลาหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของผู้ใช้งาน เช่น เทศกาล วันหยุด หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
"เบื้องหลังการพัฒนาฟีเจอร์ดังกล่าวถูกออกแบบจากอินไซต์ผู้ใช้งานที่มีข้อมูลรายจ่ายจำนวนมากแต่ขาดเครื่องมือในการสรุปและตีความให้สามารถนำไปใช้ต่อได้ ทีมจึงนำแนวคิดการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ “Monthly Report” ที่สนุกและมีส่วนร่วม ให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมการใช้เงินของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและสร้างแรงจูงใจในการกลับมาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ"
สำหรับแอปพลิเคชัน “เหมียวจด” เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลรายจ่าย โดยรองรับสลิปจากแอปการเงินและธนาคารชั้นนำในประเทศไทยกว่า 20 แอป รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลจากบัตรเครดิตได้อย่างครบถ้วน ปัจจุบัน “เหมียวจด” มีผู้ใช้งานกว่า 600,000 ราย และยังมีแผนพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น สะท้อนบทบาทการเป็นเครื่องมือช่วยดูแลและวางแผนการเงินสำหรับคนยุคใหม่ให้เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้