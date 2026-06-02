ผู้ว่าธปท.คาด GDP Q3/69 โต 3.2% เงินเฟ้อพีคสุด 5% ส่งออกทั้งปีลุ้นโต 2 หลัก 12-13% ไม่กังวลขาดดุลบัญชีฯสูงระยะสั้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า ในไตรมาส 3/69 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 3.2% จากแรงหนุนการบริโภคเป็นหลัก
ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจจะขึ้นไปสูงสุดในเดือนต.ค.นี้ ที่ระดับ 5% แต่มองว่าเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอลงในไตรมาส 2 ปี 70 จากผลของสงครามในตะวันออกกลางคลี่คลาย และราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ ทำให้ ธปท.ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากมองว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อสูงที่มาจากฝั่ง supply ได้
อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประเมินไว้ ธปท.จะพิจารณาอีกครั้ง และยังไม่กังวลภาวะ stagflation แต่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับภาคการส่งออก คาดว่ามีโอกาสโต 2 หลัก อยู่ที่ราว 12-13% ส่วนกรณีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง นายวิทัย เชื่อว่า เป็นเพียงสถานการณ์ระยะสั้นผลจากนำเข้าน้ำมัน