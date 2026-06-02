ก.ล.ต. เฮียริ่งหลักเกณฑ์ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเพิ่มความชัดเจน-สอดคล้องบริบทปัจจุบันมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักการของประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการที่เสนอไปแล้วนั้น
ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าว จำนวน 4 ฉบับ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) การปรับปรุงหลักการในเรื่องการมีผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ (conflict of interest: COI)
(2) การปรับปรุงคุณสมบัติด้านบุคลากรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
(3) การกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรายงานต่อ ก.ล.ต. เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญอันมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
(4) การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้โดยให้สามารถดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้องให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติดำเนินการ
(5) การกำหนดเรื่องการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1174 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzI4MERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือ ทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2569