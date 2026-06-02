อินโนเวสท์ เอกซ์ ส่องโอกาส Set ปรับฐาน ชูหุ้นปันผลคุณภาพดีพักเงินสร้างกระแสเงินสด

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ (INVX) ออกบทวิเคราะห์ว่า ท่ามกลางความเสี่ยงที่ SET Index มีโอกาสปรับฐานชั่วคราวจากปัจจัยฤดูกาล ประกอบกับดัชนีที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจากกระแสการลงทุนด้าน AI ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความเปราะบางจากข้อพิพาทในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
ตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอยู่บนความผันผวนและถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาคเชิงจิตวิทยาเป็นหลัก โดย ม.ค.-ก.พ. SET ปรับขึ้นได้ดีจากแรงหนุนของเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้า แต่บรรยากาศการลงทุนกลับพลิกผันอย่างรวดเร็วใน มี.ค.-เม.ย. จากชนวนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นได้ใน พ.ค.บนความคาดหวังสหรัฐและอิหร่านจะหาข้อยุติสงครามได้
บวกกับมีแรงซื้อหนาแน่นในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (นำโดย DELTA) ที่ได้อานิสงส์จากกระแสลงทุนด้าน AI ทั่วโลกซึ่งยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จนทำให้ SET ปรับขึ้น 24.7%YTD และพลิกขึ้น 2.8% นับจากเกิดข้อพิพาท (28 ก.พ. 69) มาสู่ระดับ 1,570 จุด ซึ่งคิดเป็น PER 69F ที่ราว 16 เท่า
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามิติของความเสี่ยง พบว่า SET มีการปรับตัวลดลงสูงสุดจากจุดยอด (Maximum Drawdown) สูงถึง -9.5% ขณะที่ SETHD มี Drawdown เพียง -6.1% ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากลุ่ม SETHD มีความผันผวนที่ต่ำกว่า และมีความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าในช่วงที่ตลาดเผชิญวิกฤต ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาในแง่ Valuation ปัจจุบัน พบว่า SETHD ยังมีความน่าสนใจอย่างมาก โดยมี PER 69F อยู่ที่ราว 9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่ 10.3 เท่า และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ SET ที่ 16 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ INVX มอง Risk-Reward จากการลงทุนใน SETHD ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่คุ้มค่า โดยมีโอกาสเกิด Upside มากกว่า Downside ในระยะสั้น-กลาง
INVX มองว่าการลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดีเป็นกลยุทธ์เชิงรับที่จำเป็นในการพักเงินและสร้างกระแสเงินสด โดยแบ่งแนวทางการลงทุนเป็น 2 รูปแบบ คือ
1) กลยุทธ์ระยะสั้น (กรอบ 3 เดือนข้างหน้า) เน้นดักเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวด 1H69 ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทน (Interim Yield) สูงเกิน 2% (ประกาศจ่ายช่วง ส.ค.-ก.ย.) โดยเป็นหุ้นที่แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/69 ยังเติบโต YoY และผันผวนต่ำ (Beta < 1) ได้แก่ ADVANC OR PTT PTTEP SCCC SIRI TQM TU
2) กลยุทธ์ระยะยาว จะเน้นสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกหุ้นปันผลสูงที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งประวัติการจ่ายปันผลต่อเนื่องเกิน 10 ปี, คาดให้ Div. Yield เกินปีละ 5%, มี SET ESG Rating ระดับ A-AAA, ผลประกอบการมั่นคง ฐานะการเงินแกร่ง Valuation ไม่แพง และผันผวนต่ำ (Beta < 1) ได้แก่ AP BBL FTREIT LHSC PTT