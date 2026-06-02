หุ้นปิดพุ่ง 19.69 จุด วอลุ่มแน่น 9.3 หมื่นล้าน GULF-DELTA-ADVANC นำหุ้นใหญ่วิ่งใกล้ชน 1,600 จุด

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,588.06 จุด เพิ่มขึ้น 19.69 จุด (+1.26%) มูลค่าซื้อขาย 93,010.91 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,598.57 จุด และจุดต่ำสุด 1,567.00 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 311 หลักทรัพย์ ลดลง 152 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 192 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นแรง ใกล้ระดับ 1,600 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายหนาแน่นกว่า 9 หมื่นล้านบาท หลังหยุดทำการไปเมื่อวันจันทร์ โดยตลาดบ้านเราฟื้นเด่นกว่าตลาดภูมิภาคแม้ส่วนใหญ่เป็นบวก โดยเฉพาะเกาหลี ฮ่องกง และอินโดนีเซีย ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนยังปิดบวกเล็กน้อยช่วยหนุน Sentiment สินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น
ทั้งนี้ แรงหนุนหลักมาจากหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ICT และธนาคาร โดยเฉพาะ GULF ได้รับแรงหนุนจากการเจรจาในเวียดนาม, DELTA ปรับขึ้นตามหุ้นเทคฯ โลก รวมถึง ADVANC, TRUE, SCB, KBANK, PTTEP, KTB และ AOT สะท้อนว่าเริ่มเห็นแรงซื้อกระจายไปยังหุ้นใหญ่หลายกลุ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันแม้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง แต่หุ้นพลังงานไทยยังยืนได้ดี โดยเฉพาะ PTTEP นอกจากนี้ หุ้นขนาดกลางหลายกลุ่มอุตสาหกรรมบวกมาโดดเด่น เช่น กลุ่มรับเหมา STECON, CK กลุ่มไอที SKY, BBIK, FORTH กลุ่มการเงิน SCAP, SINGER เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นแรงของดัชนีวันนี้จนเข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยา 1,600 จุด อาจเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นแรง แต่หากดัชนียังประคองเหนือ 1,580-1,585 จุดได้ จะทำให้ภาพระยะสั้นยังเป็นการยกฐานขึ้นต่อ และเปิดโอกาสให้เกิด Sector Rotation ต่อเนื่อง โดยแนวต้านถัดไปหากผ่าน 1,600 จุด คาดไปทดสอบที่ 1,620 จุด
แนวโน้มวันพฤหัสบดีนี้ ตลาดหุ้นไทยอาจเริ่มพักตัว ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของหุ้นเทคฯ โลก เพราะขึ้นมามากล้วและหากเด้งต่อจะเป็นการรีบาวด์ต่อเนื่องจนทางเทคนิคใกล้โซนตึงตัว สำหรับประเด็นสงครามในตะวันออกกลางแนะติดตาม 2 ประเด็นที่อาจกลับมามีผลต่อตลาด ได้แก่ การปิดช่องแคบบับเอลมันเดบของอิหร่านและพันธมิตร ซึ่งอาจกระทบเรือสินค้า และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน และเมืองหลัก ประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1,580 - 1,585 จุด และแนวต้านที่ 1,615 - 1,620 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 10,605.08 ล้านบาท ปิดที่ 64.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,612.80 ล้านบาท ปิดที่ 355.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 5,524.63 ล้านบาท ปิดที่ 364.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,416.68 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,254.12 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท