วิธีเช็กแอปกู้เงินถูกกฎหมาย คู่มือปลอดภัยสำหรับคนทำงานประจำ

การปรับตัวของนวัตกรรมทางการเงินในยุคปัจจุบันช่วยมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนสำรองผ่านแพลตฟอร์มสมาร์ตโฟนเพื่อนำมาจัดสรรในวัตถุประสงค์จำเป็น ทว่าความรวดเร็วนี้มักกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำมาสวมรอยหลอกลวง คนทำงานออฟฟิศจึงจำเป็นต้องศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองและเลือกใช้งานแอปกู้เงินถูกกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยขั้นสูงสุดของตนเองในระบบเครดิต
ทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์เมื่อเลือกใช้งานระบบเครดิตในระบบ
การเลือกเข้าหาช่องทางแอปกู้เงินถูกกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากทางการ ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ อาทิ เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือฐานเงินเดือน จะถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้ระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล นอกจากนี้ โครงสร้างข้อสัญญายังมีความโปร่งใส ได้รับความคุ้มครองตามข้อกฎหมาย และห่างไกลจากการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่คุกคามที่เป็นอันตราย
4 จุดสังเกตสำคัญในการคัดกรองแอปกู้เงินถูกกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณกำลังเลือกใช้งานอยู่นั้นเป็นช่องทางในระบบที่มีความซื่อสัตย์และปลอดภัย พนักงานประจำทุกคนสามารถนำ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานด้านล่างนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ได้รับใบอนุญาตและอยู่ใต้การกำกับของ ธปท.
สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) Promise ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อส่วนบุคคลแนะนำให้พนักงานประจำนำชื่อบริษัทไปตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในหมวด "เช็กแอปเงินกู้" เพื่อยืนยันว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างรัดกุม ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการคัดกรองความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินในระบบออนไลน์
2. มีโครงสร้างเพดานอัตราดอกเบี้ยตรงตามที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้
จุดสังเกตสำคัญของช่องทางแอปกู้เงินถูกกฎหมาย คือโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม โดยคิดคำนวณยอดแบบลดต้นลดดอก ซึ่งข้อกำหนดของสินเชื่อส่วนบุคคลจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 25% ต่อปี และสำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) จะไม่เกิน 33% ต่อปี หากพบอัตราที่สูงเกินเกณฑ์หรือระบุข้อมูลคลุมเครือย่อมมีความเสี่ยงสูง
3. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการก่อนทำสัญญา
ระเบียบปฏิบัติสากลของสถาบันการเงินที่โปร่งใส จะไม่มีระบบการเรียกเก็บเม็ดเงินสดล่วงหน้าจากผู้สมัครเด็ดขาด หากคุณพบเจอข้อเสนอจากแอปพลิเคชันใด ๆ ที่แจ้งเงื่อนไขให้โอนเงินเข้าไปก่อนเพื่อเป็นค่าค้ำประกันสัญญา ค่าธรรมเนียมลัดคิว หรือค่าเปิดระบบ ให้พึงระลึกไว้ทันทีว่ากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มมิจฉาชีพเงินกู้ปลอม
4. มีช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแหล่งสากลที่น่าเชื่อถือ
ในการติดตั้งเครื่องมือทางการเงินบนสมาร์ตโฟน Promise ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสินเชื่อดิจิทัลแนะนำให้ทำรายการผ่านร้านค้าสากลที่เป็นทางการเท่านั้น เช่น Google Play Store สำหรับ Android หรือ Apple App Store สำหรับ iOS พร้อมตรวจสอบชื่อผู้พัฒนาให้ตรงกับบริษัทผู้ให้บริการ และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ดาวน์โหลดแปลกปลอมผ่านข้อความ SMS เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันปลอมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด
สรุปการสร้างวินัยการจัดการเงินสดรายเดือนอย่างรับผิดชอบ
การรักษาวินัยทางการเงินส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการตระหนักรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ถือเป็นทักษะสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินระยะยาว พนักงานประจำควรเลือกพึ่งพาระบบเครดิตสำรองเฉพาะเมื่อมีวัตถุประสงค์จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น การเลือกสรรและคัดกรองผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ เพื่อเข้าใช้งานเฉพาะช่องทางแอปกู้เงินถูกกฎหมายจะช่วยให้พอร์ตการเงินของครอบครัวดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และห่างไกลจากความเครียดในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
ตรวจสอบรายชื่อแอปกู้เงินถูกกฎหมายได้จากช่องทางใด
ผู้สมัครสามารถนำรายชื่อแอปพลิเคชันหรือชื่อบริษัทผู้ให้บริการ ไปสืบค้นตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความมั่นใจได้โดยตรง ผ่านช่องทางระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งประเทศไทย ในหมวดหัวข้อบริการ "เช็กแอปเงินกู้"
อัตราดอกเบี้ยของแอปกู้เงินถูกกฎหมาย กำหนดไว้ไม่เกินเท่าไหร่
ตามกรอบข้อบังคับของทางการ เพดานอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 25% ต่อปี โดยระบบจะคำนวณค่างวดแบบลดต้นลดดอกตามยอดหนี้คงเหลือจริงในแต่ละรอบบัญชี
หากมีการให้โอนเงินล่วงหน้าก่อนเปิดสัญญาจัดเป็นแอปปลอมไหม
จัดเป็นพฤติกรรมกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพและแอปเงินกู้ปลอมแน่นอน เนื่องจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายไทย จะไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินสด หรือให้ผู้สมัครโอนเงินเข้ามาล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าดำเนินการใด ๆ ก่อนการอนุมัติเปิดบัญชีวงเงิน